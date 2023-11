Concorso AgID per funzionari PNRR: proroga dei termini

Nuova scadenza per il concorso che porterà all'assunzione a tempo pieno e determinato di 39 funzionari per attività legate al PNRR. Ampliato l'elenco di titoli per l'accesso al bando

