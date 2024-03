Consolidamento delle fondazioni e adeguamento sismico: nuovo intervento SYStab

Le opere di consolidamento delle fondamenta sono una parte essenziale dei lavori di adeguamento sismico. In questo caso studio parliamo dell’intervento di recupero di una scuola e degli interventi in fondazione, che hanno contribuito al suo adeguamento sismico. La case history tratta della Scuola Primaria “Don Dino Macini” di Fermo.

Consolidamento strutture e adeguamento sismico: l'intervento SYStab in un edificio scolastico

Nel progetto di recupero e adeguamento è stato indispensabile consolidare le fondamenta della scuola, trasferendo i carichi in profondità con micropali.

L’opera ha interessato tutte le fondazioni della Scuola, in parte idonee al collegamento diretto dei micropali ed in parte no. Gli ingegneri incaricati della progettazione hanno individuato nei Pali Precaricati SYStab la metodologia più idonea e meno invasiva per poter realizzare rapidamente le fondazioni profonde indispensabili per il miglioramento sismico.

Consolidamento dell'intera struttura con pali precaricati

I Pali Precaricati SYStab sono messi in opera a contrasto con la struttura esistente senza l’esecuzione di prefori né estrazione di terreno. Operando in questo modo si riduce notevolmente l’invasività e i tempi di intervento, permettendo di operare anche internamente senza macchine operatrici.

L’intervento si è svolto secondo le seguenti fasi operative:

scavo e costruzione di un nuovo cordolo in c.a. solidarizzato alle murature esistenti, solo dove la struttura non aveva fondazioni idonee al collegamento diretto con piastre in acciaio

posizionamento di idonei tubi camicia all’interno del cordolo stesso o posizionamento delle piastre direttamente sulla fondazione esistente

getto del nuovo cordolo in cemento armato

maturazione del nuovo getto (circa 28 gg)

infissione dei micropali e monitoraggio continuo delle pressioni di installazione, fino al raggiungimento delle portate/profondità previste in progetto

esecuzione delle prove di carico a gradini secondo normativa vigente

precarico di ogni micropalo con pressioni superiori a quelle di esercizio

fissaggio finale della testa palo al collare dei tubi camicia o alle piastre in acciaio dedicate

rinterro e ripristini delle pavimentazioni interne ed esterne.

Vantaggi del consolidamento fondale con pali precaricati

Il consolidamento fondazioni con micropali precaricati ha permesso di stabilizzare definitivamente l’edificio ridando sicurezza e permettendo, congiuntamente alle altre opere strutturali, il miglioramento sismico richiesto dal progetto.

La tecnica di consolidamento fondazioni con pali precaricati ha alcuni vantaggi che la caratterizzano rispetto alle metodologie tradizionali:

tempi di messa in opera estremamente rapidi rispetto alle tecniche di palificazione classiche

rispetto alle tecniche di palificazione classiche non produce materiali di risulta

non sono impiegati normalmente fanghi né acqua (cantiere asciutto idoneo anche in ambienti stretti e interni)

(cantiere asciutto idoneo anche in ambienti stretti e interni) non viene prodotta alcuna vibrazione dannosa per le sovrastrutture

la portata di ogni micropalo viene testata in corso d’opera

in corso d’opera precarico per l’annullamento dei cedimenti primari per tutti i pali

per tutti i pali possibilità di sollevamenti e recupero della planarità se la struttura lo consente e ne ha necessità.

I Pali Precaricati SYStab hanno consentito l’infissione di 56 micropali di diametro 114 mm e lunghezza media 12 metri, compreso il fissaggio finale dei micropali alle piastre o ai tubi camicia annegati nel nuovo cordolo.

La metodologia di consolidamento impiegata ha consentito di operare rapidamente (10 giorni di lavoro per installazione micropali), con disagi minimi e senza produrre sollecitazioni dannose per la struttura scolastica.

Lavoro eseguito da:

Committente: Pubblico – Subappalto da Impresa Affidataria dell’opera pubblica

Data: Febbraio 2023

Clicca qui Per ulteriori informazioni sulla tecnologia