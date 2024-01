Consulenti tecnici e Periti: al via l'iscrizione all'albo

Dal oggi 4 gennaio 2024 cessa ufficialmente la validità e l’utilizzo degli albi cartacei, e sarà possibile presentare online la domanda di iscrizione all'albo dei CTU e all'albo dei periti.

Iscrizione all'albo dei consulenti tecnici e periti: la normativa

Il Ministero della Giustizia ricorda che "L’albo dei Consulenti tecnici per l’ambito civile e l'albo dei Periti per l’ambito penale identificano l’insieme dei tecnici di cui l'ufficio del Tribunale può avvalersi, essendo abilitati su richiesta ad assistere il giudice nella soluzione di singoli atti o durante tutto il processo".

Con il Decreto Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2023) è stato emanato il regolamento concernente:

l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria;

l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale.

Più recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero della Giustizia relativo alle specifiche tecniche per la presentazione delle domande e la tenuta dell'albo dei CTU e dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici, come previsto dall’art. 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, e dall’art. 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, entrambi novellati dall’art. 4, comma 2, lettera b) e lettera g), del D.Lgs. n. 149/2022, nonché dell’albo dei periti presso il tribunale di cui all’art. 67 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura penale.

Dal 4 gennaio 2024 al 4 marzo 2024 i CTU e i Periti già iscritti negli albi cartacei circoscrizionali di un Tribunale dovranno rinnovare l’iscrizione online presso quel tribunale. Se il professionista vuole iscriversi presso un Tribunale diverso da quello originariamente scelto, dovrà farà una iscrizione nuova.

Solo per i CTU, ogni anno, sono previste due finestre temporali per le nuove iscrizioni dal 1 marzo al 30 aprile dal 1 settembre al 31 ottobre. Per i Periti non sono previste specifiche finestre temporali per le nuove iscrizioni.

Come presentare la domanda di iscrizione

Per l'iscrizione, occorre al accedere al Portale unico nazionale dei CTU e periti all'indirizzo https://alboctuelenchi.giustizia.it. L'accesso è consentito tramite SPID o CNS.

Dopo aver effettuato l'accesso, è necessario compilare il proprio CV in tutte le sue parti, seguendo un modello incrementale basato su schede digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie.

I dati si riferiscono a: