Contributo ANAC con PagoPA: nuove indicazioni per i versamenti

Novità in vista per il pagamento del contributo ANAC dovuto dalle stazioni appaltanti per l'avvio delle procedure di gara: da martedì 17 settembre sarà infatti attivo il nuovo sistema di pagamento dei contributi dovuti dalle SA a seguito dell'avvio di procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Versamento contributo di gara: ok all'uso di PagoPA

Nel dettaglio, il nuovo sistema riguarda le procedure che dal 1° gennaio 2024 sono state registrate sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'Autorità ricorrendo alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate (PAD), oppure utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dall'ANAC sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

ANAC genererà, sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG), un “raggruppamento” intestato all'Amministrazione oppure, se richiesto, al singolo Centro di Costo, all'interno del quale saranno conteggiate le gare soggette a contribuzione, registrate sulla BDNCP e pubblicate nel mese di riferimento. Per ogni raggruppamento sarà disponibile il relativo avviso di pagamento pagoPA, accessibile dal Portale dei pagamenti di ANAC.

L'Autorità segnala che all'inizio saranno disponibili gli avvisi relativi alla contribuzione dovuta per il mese di gennaio 2024 e che gradualmente saranno inseriti quelli dei mesi successivi.

In ogni caso sarà ancora attivo il precedente servizio Riscossione Contributi, utilizzabile sia per la consultazione dellostato dei pagamenti che per assolvere all'obbligo contributivo delle gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, conteggiate nei pertinenti MAV.