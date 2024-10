Contributo Superbonus 2024: ultima chiamata

C'è tempo solo fino a domani giorni per inoltrare la richiesta di contributo a fondo perduto per lavori Superbonus 70%, riservato ai soggetti a basso reddito, come previsto dal D.L. n. 212/20213.

Contributo per Superbonus 70%: come presentare la domanda

Scade infatti il 31 ottobre 2024 il termine per presentare l’istanza di contributo per interventi di efficienza energetica, di miglioramento del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, con spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024, al di fuori di attività di impresa, arte o professione.

Il contributo è destinato ai soggetti che abbiano sostenuto spese per interventi Superbonus (articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n. 34/2020) tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024, a condizione che al 31 dicembre 2023 abbiano completato almeno il 60% dei lavori.

La misura è destinata a soggetti il cui reddito non sia superiore ai 15mila euro, come previsto dall’art. 119, commi 8-bis e 8-bis.1.

Inoltre, come specificato nel DM MEF del 6 agosto 2024, il contributo è riservato:

alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;

ai detentori dell’immobile oggetto degli interventi, per i quali è riconosciuta una detrazione pari al 70% delle spese.

ai condomìni, per lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici.

L’istanza va presentata dal contribuente o da un soggetto intermediario delegato, tramite il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 18 settembre 2024, prot. n. 360503, da inviare tassativamente entro il 31 ottobre 2024.

Il modello si articola in tre sezioni principali.:

quadro A, nel quale vanno indicati i dati catastali dell'immobile;

quadro B, suddiviso in due parti: la prima per i codici fiscali dei membri del nucleo familiare e i loro redditi del 2023, la seconda per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024, compreso il primo bonifico eseguito;

quadro C di riepilogo dei ati necessari per il calcolo del contributo.

Nella domanda è necessario allegare:

il codice fiscale del richiedente;

il codice fiscale del de cuius, se il richiedente è un erede;

il codice fiscale del rappresentante legale, in caso di beneficiari minorenni o interdetti;

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti necessari per il contributo.

Importo del contributo

L’importo del contributo è pari al minore tra l’importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente in quanto non oggetto di detrazione e il 30% del limite massimo di spesa agevolabile. Esso quindi è determinato sulla base delle spese rimaste a carico del richiedente, non coperte dalla detrazione Irpef o dallo sconto in fattura derivante dalla cessione del credito, e su un massimale di 96mila euro.

Il Fondo a disposizione è pari a 16,441 milioni di euro, che verranno erogati con una percentuale di ripartizione proporzionale al numero di domande pervenute al Fisco e comunicata con apposito provvedimento entro il 30 novembre 2024.

Il contributo verrà accreditato direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza, intestato al richiedente.