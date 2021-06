Ordinanza con le linee guida per attività turistiche e ricettive

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’Ordinanza 29 maggio 2021 recante “Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico”. Le linee guida già adottate sono già in vigore mentre l’Ordinanza sarà pubblicata, probabilmente, sulla Gazzetta ufficiale di oggi.

Applicazione delle Linee guida

Le nuove Linee guida adottate con l’ordinanza del Ministero della Salute devono essere applicate con il rispetto, comunque delle riaperture previste dal decreto-legge 18 maggio 2021, n.65 (leggi articolo) e contengono utili prescrizioni per le seguenti attività:

Ristorazione e Cerimonie

Attività turistiche e ricettive

Cinema e spettacoli dal vivo

Piscine termali e centri benessere

Servizi alla persona

Commercio

Musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura

Parchi tematici e di divertimento

Circoli culturali e ricreativi

Congressi e grandi eventi fieristici

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

Sagre e fiere locali

Corsi di formazione

Le indicazioni delle linee guida si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, strutture termali e centri benessere. Con riferimento alla ristorazione, si evidenzia in particolare la necessità di disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in caso di scenario epidemiologico ad alto rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors).

Indicazioni di carattere generale

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle sezioni di dettaglio relative a Strutture turistico-ricettive all’aria aperta, Rifugi alpini ed escursionistici, Camera da letto, Ostelli della gioventù, Locazioni brevi: