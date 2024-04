Con il Decreto PNRR previste sanzioni per la mancata verifica di conguità sia nel caso di appalti pubblici che privati

Il nuovo Decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) ha introdotto con l’art. 29 numerose novità in tema di tutela della sicurezza dei lavoratori, prevedendo anche nuove sanzioni sia in ambito di appalti pubblici che privati.

Verifica congruità costi manodopera: confermate le sanzioni

Tra queste, vengono confermate, nel percorso di conversione in legge del decreto, le sanzioni sulla mancata verifica di congruità dei costi della manodopera prevista dal comma 10 dell’art. 29, il quale dispone che “Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

Il riferimento è al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143/2021, che definisce il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. In particolare, la verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) e va eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Decreto PNRR: le sanzioni sulla mancata verifica di congruità

Adesso con il decreto PNRR si introducono le seguenti sanzioni: