Costi manodopera: pubblicate le nuove tabelle provinciali

Con il decreto direttoriale del 29 gennaio 2025, n. 5, il Ministero del Lavoro ha pubblicato le nuove tabelle provinciali relative ai costi del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle cooperative, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Costi manodopera: pubblicate le tabelle 2025

La norma stabilisce infatti che, per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo medio del lavoro sia determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.

La determinazione delle tabelle annuali tiene conto delle oscillazioni del costo del lavoro dovute:

a benefici di cui usufruisce l’impresa (ad esempio contributivi, agevolazioni fiscali o di altra natura);

agli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.Lgs. n. 81/2008).

Le nuove tabelle del costo del lavoro per gli operai e gli impiegati sono già valide dal 29 gennaio 2025.