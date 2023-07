Decreto emergenza alluvioni: a breve la conversione in legge

Lo scorso 25 luglio la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 (Decreto emergenza alluvioni) recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Decreto emergenza alluvioni: il percorso di conversione

Considerata la scadenza del Decreto Legge prevista per il 31 luglio, si preannuncia una mera formalità l'ultimo passaggio al Senato. Ieri si sono tenute, infatti, le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, posta dal ministro Musumeci a nome del Governo, sull'approvazione del Disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera.

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il via libera definitivo prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione che renderà definitive tutte le disposizioni previste nel nuovo articolato.

La struttura del Decreto emergenza alluvioni

Nella sua versione definitiva e coordinata con le modifiche apportate dalla legge di conversione, il nuovo Decreto Legge n. 61/2023, adesso titolato "Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi", si compone dei seguenti 39 articoli suddivisi in 6 capi:

Capo I - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

Articolo 1. - Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi

Articolo 2. - Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale

Articolo 3. - Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria

Articolo 4. - Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi

Articolo 4-bis. - Misure urgenti in materia di sospensione dell’applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali

Articolo 5. - Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall’emergenza

Articolo 6. - Disposizioni in materia di università e alta formazione

Articolo 7. - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

Articolo 7-bis. - Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato

Articolo 8. - Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Articolo 9. - Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall’alluvione

Articolo 10. - Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici

Articolo 11. - Sospensione di termini in favore delle imprese

Articolo 12. - Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell’anno 2022

Articolo 12-bis. - Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi

Articolo 12-ter. - Verifiche antimafia

Articolo 13. - Interventi urgenti in materia sanitaria

Articolo 14. - Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall’alluvione

Articolo 15. - Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari

Articolo 16. - Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall’alluvione

Articolo 17. - Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti

Articolo 17-bis. - Misure compensative in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche

Articolo 18. - Rifinanziamento del Fondo per le emer- genze nazionali

Articolo 19. - Procedure di somma urgenza e di protezione civile

Articolo 20. - Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali

Capo I-bis - Princìpi organizzativi per la ricostruzione post-calamità

Articolo 20-bis. - Ambito di applicazione

Articolo 20-ter. - Commissario straordinario alla ricostruzione

Articolo 20-quater. - Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione

Articolo 20-quinquies. - Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Capo I-ter - Misure per la ricostruzione

SEZIONE I - Ricostruzione dei beni privati danneggiati

Articolo 20-sexies. - Ricostruzione privata

Articolo 20-septies. - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata

SEZIONE II - Ricostruzione dei beni pubblici danneggiati

Articolo 20-octies. - Ricostruzione pubblica

Articolo 20-novies. - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Capo I-quater - Misure per la tutela ambientale

Articolo 20-decies. - Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali

Capo I-quinquies - Recupero della capacità produttiva e disposizioni finali

Articolo 20-undecies. - Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023

Capo II - Disposizioni finanziarie e finali