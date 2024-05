Decreto Superbonus 2024: oggi il voto di fiducia definitivo

Come un film già visto di cui si conoscono protagonisti, trama e finale, anche l’ultimo passaggio parlamentare per la conversione in legge del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024) non poteva che finire con un nuovo voto di fiducia.

Nuovo voto di fiducia alla Camera

Dopo il terremoto (o presunto tale) in sesta Commissione Finanze al Senato che ha portato alla definizione di un testo poi approvato dall’aula con voto di fiducia, anche alla Camera dei Deputati non poteva che arrivare nuovamente la richiesta del Governo che mette fine a qualsiasi discussione su un provvedimento molto controverso e probabilmente inutilmente gravoso (visti i numeri del superbonus sviluppati ad aprile 2024).

Nella seduta del 21 maggio il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 39/2024. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia sono previste nella seduta di oggi a partire dalle ore 16.15, la chiama per appello nominale alle 17.45.

Tutte le modifiche post conversione in legge

Un provvedimento che mette definitivamente la parola fine a qualsiasi possibilità alternativa alla detrazione diretta dei bonus edilizi ma non solo. Tra le principali disposizioni previste ricordiamo: