Perdita del bonus fiscale: ne risponde il professionista?

L’accesso alle detrazioni fiscali connesse all’esecuzione di interventi edilizi è un’operazione delicata, in cui entrano in gioco aspetti tanto tecnici quanto legali. Sono numerosi, infatti, gli adempimenti giuridici richiesti dalle norme per la corretta configurazione dei vari bonus edilizi in capo al committente dei lavori, e il loro rispetto richiede necessariamente l’intervento di professionisti del settore edile, che devono, ad esempio, redigere e depositare asseverazioni che certificano i dettagli tecnici che danno diritto ai bonus.

La gestione degli interventi agevolati dai bonus edilizi

È chiaro, dunque, che se i tecnici incaricati di gestire gli interventi agevolati commettono errori o vengono meno agli impegni assunti, eseguendoli in maniera negligente al punto da far perdere al proprio cliente la possibilità di fruire dei benefici fiscali inizialmente prospettati, quest’ultimo ha tutto il diritto di rivalersi sugli stessi, potendosi legittimamente rifiutare di pagare il corrispettivo pattuito e persino chiedendo un risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.

Non è detto, però, che tale strada abbia sempre un esito positivo per il committente, poiché molto dipende dall’incarico effettivamente affidato “nero su bianco” al professionista. Quando si lamenta un “inadempimento”, infatti, non può prescindersi dal contenuto del contratto, poiché è in questo che sono definiti, appunto, gli obblighi da rispettare. Tale questione emerge con chiarezza nella sentenza n. 295/2023, con la quale il Tribunale di Rovereto ha negato un simile risarcimento proprio a causa dell’assenza di pattuizioni esplicite tra le parti in relazione alla gestione delle pratiche fiscali connesse ai lavori, evidenziando così la centralità della fase contrattuale nel rapporto con i professionisti quando in campo ci sono i bonus edilizi.