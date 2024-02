Decreto Superbonus: il contenuto del provvedimento

Considerate le tempistiche (scadenza fissata per il 27 febbraio 2024), dopo il via libera in prima lettura da parte della Camera dei Deputati al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 212 del 29 dicembre 2023 (Decreto Superbonus), arrivato incredibilmente senza neanche una modifica, il successivo passaggio al Senato sarà quasi certamente una mera formalità.

Decreto Superbonus: l’approvazione del Parlamento

Ciò che ha stupito maggiormente non è stata, però, solo l’approvazione del disegno di legge nella versione predisposta dal Governo (senza alcuna modifica, come se il testo non potesse essere migliorato in alcun modo) ma la sua modalità che, in questo caso, non ha necessitato di alcun voto di fiducia (come da abitudine).

Da una parte sembrerebbe che il Parlamento (o almeno la sua maggioranza) abbia deciso di indirizzare la questione superbonus e bonus 75% barriere architettoniche verso una inesorabile fine, dall’altra risulta evidente come questa maggioranza abbia trovato unità d’intenti, fondamentale soprattutto in vista delle prossime elezioni europee di giugno.

La conferma del D.L. n. 212/2023 rappresenta una vittoria schiacciante della maggioranza e della decisione di porre fine al più presto al capitolo superbonus (almeno quello con aliquota maggiorata al 90/110%).

I contenuti del provvedimento

A questo punto possiamo considerare definitivi i contenuti dei 4 articoli di cui si compone il provvedimento predisposto dal Governo:

Art. 1. Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia

Art. 2. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

Art. 3. Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 4. Entrata in vigore

È la stessa Camera dei Deputati a definire puntualmente i contenuti del Decreto Legge: