Dichiarazioni 730 e 770 per il 2025: ecco i modelli aggiornati

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni provvisorie dei modelli 730 e 770 per il 2025, insieme alle istruzioni, che recepiscono le novità in materia di adempimenti fiscali per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2024.

Modelli 730 e 770: le novità nei modelli 2025

Il modello 730 per il 2025 recepisce le disposizioni del d.Lgs. n. 1/2024 (c.d. “Decreto Adempimenti”), includendo adesso tutte le tipologie reddituali delle persone fisiche non titolari di partita IVA.

Proprio per questo, sono stati introdotti i nuovi quadri M e T, che permettono di indicare alcune tipologie di redditi precedentemente dichiarati nel modello Redditi PF, quali i redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, oppure derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Altro punto fondamentale, la rimodulazione degli scaglioni IRPEF, con accorpamento di quelli fino a 28mila euro, la cui aliquota scende dal 25% al 23%.

Regimi agevolativi e detrazioni nel modello 730/2025

Come segnala il Fisco, ci sono altre importanti novità come:

il nuovo regime agevolativo per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli, che per gli anni 2024 e 2025 concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo percentuali differenziate;

l'imposta sostitutiva con cedolare secca per le locazioni brevi, fissata al 26%, che viene ridotta al 21% per un'unità immobiliare scelta dal contribuente;

l’aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente a 1.955 euro per il 2024;

l’introduzione del c.d. “bonus tredicesima” di 100 euro per i dipendenti con reddito fino a 28.000 euro e almeno un figlio a carico.

Novità anche per le detrazioni Superbonus, in riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, con la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo; stessa cosa per le detrazioni realtive a spese per interventi Sismabonus e per il Bonus Mobili, il cui massimale di spesa per il calcolo è di 5mila euro.

Modello 770/2025

Il modello 770 per il 2025 presenta aggiornamenti nelle istruzioni per una compilazione più agevole e l'inserimento di nuove sezioni per una gestione più dettagliata dei dati fiscali.

In particolare, sono stati rimodulati i quadri ST e SV (Ritenute operate, Trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive) e nel quadro SX (Riepilogo delle compensazioni) è presente anche il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro ai dipendenti.

Segnaliamo che i modelli sono ancora delle bozze, che possono essere consultate e valutate da professionisti e operatori del settore prima della loro approvazione definitiva.