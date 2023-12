Digi Corp premiata al MADE Expo di Milano

Il 17 novembre 2023, Digi Corp s.r.l. software house di Pordenone che sviluppa soluzioni per la progettazione, costruzione e manutenzione edilizia dal 1984, ha ricevuto il primo premio per la categoria “PROGETTAZIONE, BIM, SOFTWARE E SERVIZI” degli AWARDS di “MADE expo” (Milano Architettura Design Edilizia) manifestazione tenutasi presso la Fiera Milano Rho dal 15 al 18 novembre 2023.

MADE EXPO di Milano: premio a Digi Corp

Il premio è stato ritirato da Gian Piero Truccolo (CEO – Digi Corp s.r.l.) e dalla dott.ssa Valentina Castro (marketing e comunicazione) a seguito sia di una votazione “social”, sia del giudizio di una giuria tecnica presieduta da Luca Molinari (architetto, professore ordinario di Teoria e Progettazione architettonica presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), e composta da Laura Daglio (docente presso il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano) e Silvia Ricci (consigliere Delegato Ricci Spa).

In particolare, il premio è stato conferito a JOIN, BIM Tool con standard IFC. Si tratta dell’ultimo software sviluppato in casa Digi Corp basato sullo standard IFC (Industry Foundation Classes), un formato di file aperto, interscambiabile e collaborativo grazie all’approccio openBIM®. JOIN permette di gestire tutte le informazioni BIM del modello 3D di un’opera, integrando dati di tipo economico, tecnico, temporale e gestionale, associando infiniti attributi agli elementi. Grazie alla sincronia dei dati, è possibile ottenere informazioni sempre aggiornate e coerenti tra loro durante tutto il ciclo di vita dell’opera.

Moduli di JOIN

Il BIM Tool è composto da 3 moduli: 3D (Visualizzatore IFC), 4D (Tempi), 5D (Costi). In pratica è possibile ricavare da un modello tridimensionale (3D) di un’opera, la programmazione e la tempistica dei lavori (Cronoprogramma – 4D) partendo dalla preventivazione dei costi (Computo metrico estimativo – 5D).

Tutorial JOIN 3D – 4D - 5D

La metodologia BIM (Building Information Modeling), sempre più richiesta nel settore dell’edilizia che si sta proiettando in un’ottica digital e smart, è stata oggetto di sviluppo per Digi Corp negli ultimi 15 anni, prima che divenisse obbligatoria e richiesta dal “Codice dei contratti pubblici”. JOIN, quindi, nasce per rispondere alle esigenze che progettisti e imprese iniziano ad avvertire e rappresenta la soluzione ideale e all’avanguardia per la progettazione costruzione e manutenzione del futuro.

