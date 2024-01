Digitalizzazione Appalti: online la nuova piattaforma SATER

Così come espressamente previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti), l'1 gennaio 2024 hanno acquisito efficacia le disposizioni che prevedono la digitalizzazione del ciclo degli appalti e dei contratti pubblici.

Digitalizzazione Appalti: l'Emilia Romagna è pronta

Dal 2 gennaio 2024 la Regione Emilia Romagna ha reso disponibile la nuova versione del Sistema per gli Acquisti Telematici (SATER), certificata da AgID, che garantisce l’interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Per accedere alla nuova piattaforma non è richiesta una nuova registrazione, tutti gli utenti precedentemente attivi potranno accedere con le vecchie credenziali.

Il nuovo SATER dispone di:

una nuova veste grafica, più intuitiva e adattabile alle esigenze degli utenti;

un’infrastruttura software profondamente aggiornata, in grado di garantire migliori tempi di risposta del sistema;

tutti i requisiti di sicurezza e di interoperabilità previsti dalla certificazione Agid delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

Interoperabilità e certificazione

Ecco le principali novità introdotte dal nuovo Codice Appalti e rese operative da SATER:

la compilazione di tutti i dati presenti nel nuovo tab “Interoperabilità” sarà necessaria per effettuare l’invio ad ANAC di tutte le informazioni richieste per l’ottenimento del CIG direttamente tramite sistema e l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale ed europeo;

per la pubblicazione di bandi e avvisi sulla GUUE, SATER produrrà in automatico gli eForm per le procedure bandite dal 1° gennaio 2024 in poi;

l’utilizzo obbligatorio del DGUE elettronico strutturato, con la possibilità di non utilizzarlo per le sole procedure ed i soli affidamenti inferiori ai 40.000 euro.

Abilitazioni alle procedure di gara

Con il nuovo SATER tutte le Pubbliche Amministrazioni registrate al sistema - senza necessità di sottoscrivere nuovi o ulteriori accordi - avranno la possibilità di accedere alle funzionalità per la creazione di tutte le tipologie di Procedure di Gara (Procedura Aperta, Ristretta, Negoziata, Affidamento Diretto e Richiesta di Preventivo), sia sopra soglia che sottosoglia.

Per l’accesso a queste funzioni è sufficiente che gli utenti che svolgono funzioni di RUP effettuino a sistema un cambio del proprio ruolo, assegnandosi quello di “RUP PDG”.

Cosa cambia

A partire dal 2 gennaio 2024, gli utenti degli Enti che utilizzeranno SATER dovranno accedere utilizzando almeno una volta SPID di livello 2 o 3, CIE o altro mezzo di identificazione elettronica eIDAS di livello “significativo” o “elevato" per poter procedere in modalità interoperabile con i nuovi sistemi di ANAC. Nel caso in cui gli utenti dovessero svolgere solo attività di consultazione o endoprocedimentali che non prevedono l’invio di dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) o al TED, sarà possibile continuare ad utilizzare la modalità di accesso attualmente in uso.

Altri elementi fondamentali necessari al processo di dematerializzazione del ciclo di vita degli appalti riguardano l’utilizzo obbligatorio del DGUE strutturato, come da tempo già implementato su SATER, per l’ottenimento del CIG e l’utilizzo della firma digitale, di cui occorre essere dotati per sottoscrivere i documenti quali verbali e atti di gara, così da poter costituire correttamente il fascicolo digitale della gara.

Formazione, supporto e informazioni

Per accompagnare le Pubbliche Amministrazioni e gli Operatori Economici nella transizione al nuovo SATER e, più in generale, nei primi passi del nuovo ecosistema di approvvigionamento digitale, Intercent-ER prevede di attivare nelle prossime settimane diversi strumenti di supporto, quali:

vademecum sintetico sulle principali novità;

pubblicazione di nuove guide all’uso;

webinar di formazione;

pubblicazione di FAQ.

Informazioni più precise sulla programmazione e sul rilascio degli strumenti di formazione e supporto saranno pubblicate a breve sul sito dell’Agenzia

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il call center dell’Agenzia, ai seguenti riferimenti: