Digitalizzazione appalti pubblici: PA al lavoro per le nuove piattaforme

La digitalizzazione degli appalti pubblici, disciplinata nel nuovo Codice dei Contratti (d.Lgs. n.36/2023) dagli artt.19-36, passa da un processo di rinnovamento che dovrebbe concludersi il 31 dicembre 2023 per acquisire piena efficacia nel 2024.

Digitalizzazione appalti: nuova piattaforma e-procurement in Trentino

Un cambiamento epocale che investe naturalmente, in primis, pubbliche amministrazioni e stazioni appaltanti, coinvolte anche dagli obiettivi che in questo senso il PNRR ha imposto. Ed è in questo campo che si sta misurando la capacità di innovazione dei diversi enti, tra cui spicca sicuramente la Provincia autonoma di Trento. L’Amministrazione sta infatti procedendo al rinnovo del sistema informatico che gestisce tutti i procedimenti che riguardano opere, forniture, acquisti e prestazioni di servizi per tutto il sistema pubblico locale in Trentino.

Proprio per questo è stata allestita la nuova piattaforma di e-procurement dell’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti-Apac, che rientra nel Progetto Bandiera sulla digitalizzazione, promosso dall’Amministrazione provinciale d’intesa con la società di sistema Trentino Digitale e finanziato con fondi del Piano nazionale complementare al PNRR.

La nuova piattaforma fa parte dell’evoluzione verso il sistema cloud delle applicazioni strategiche della Provincia autonoma di Trento, una delle direttrici del Progetto Bandiera per il quale è stato firmato un accordo di collaborazione con il Dipartimento nazionale per la trasformazione digitale. Nello specifico, il Progetto Bandiera ha l’obiettivo di potenziare entro il 2025 la capacità digitale della PA trentina che include tra le altre direttrici, l’AI applicata alla pubblica amministrazione e l’offerta di nuovi e migliori servizi digitali per cittadini e imprese, oltre che l’accrescimento della competenza digitale delle persone e del territorio.

Piattaforma e-procurement in Trentino: nuovo sistema operativo a breve

Il sistema diventerà operativo nei prossimi mesi e potrà essere utilizzato da tutti gli enti e amministrazioni aggiudicatrici del territorio, compresi i Comuni e le Comunità di valle. Obiettivo finale, in linea con quanto previsto dal d.Lgs. n. 36/2023 è la gestione digitale di tutti i flussi legati alle diverse procedure, dalla programmazione del fabbisogno fino alla fase di esecuzione del contratto e alla verifica finale dei risultati.