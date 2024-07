Digitalizzazione nel settore edilizio italiano: l'analisi (e l'impatto) di TeamSystem

Il settore dell'edilizia in Italia ha recentemente sperimentato una significativa spinta verso l'innovazione, grazie a bonus fiscali, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e agli incentivi dell'Industria 4.0.

Digitalizzazione settore edilizio: l'analisi TeamSystem

Questi fattori hanno fornito un terreno fertile per l'analisi approfondita del livello attuale di digitalizzazione del settore condotta da Nielsen per TeamSystem, leader nel mercato delle soluzioni digitali per imprese e professionisti.

Contrariamente ad altri settori industriali italiani, le aziende edili mostrano un livello inferiore di digitalizzazione, secondo i dati ISTAT, soprattutto tra le PMI. Tuttavia, nonostante ciò, la ricerca rivela che il 52% delle imprese di costruzione ha già integrato strumenti digitali avanzati nei propri processi operativi. Questo include un 10% che ha raggiunto un alto grado di maturità digitale, mentre il restante 42% sta esplorando le potenzialità offerte da queste tecnologie emergenti.

L’innovazione non è solo sinonimo di modernizzazione, ma anche di resilienza e migliori performance finanziarie: le aziende che hanno adottato soluzioni digitali riportano un aumento dell'utile netto del 28%, un margine di profitto superiore dell'18% e un valore aggiunto migliorato dell'11%. In particolare, i software gestionali giocano un ruolo cruciale, agendo come partner strategici per il 65% delle aziende nel settore edile, con TeamSystem in testa alla classifica dei software più utilizzati.

Sebbene le imprese italiane siano consapevoli dei vantaggi derivanti dall'innovazione digitale, la ricerca sottolinea la necessità di un miglioramento nella formazione per massimizzare l'adozione e l'efficacia dei nuovi strumenti. La complessità percepita, l'inerzia nel cambiamento e le resistenze culturali sono tra i principali ostacoli, insieme agli investimenti in software e alle sfide infrastrutturali, compreso il conservatorismo della pubblica amministrazione.

L'introduzione di incentivi esterni, come i bonus fiscali, e fattori interni, come la crescita delle stesse imprese, possono agire da catalizzatori per l'adozione di soluzioni software più avanzate. Tuttavia, la strada verso una digitalizzazione completa rimane ancora un obiettivo da raggiungere per molte aziende: solo un quarto ha implementato strumenti di organizzazione, e una percentuale ancora minore utilizza soluzioni per l'analisi e la gestione dei dati.

Le opinioni sull'intelligenza artificiale (AI) mostrano un interesse limitato e una scarsa comprensione delle sue potenzialità quotidiane: la maggioranza degli intervistati che ha menzionato l'AI lo ha fatto principalmente per la sua capacità di automatizzare processi decisionali attraverso la comparazione automatica di dati.

In sintesi, se il processo di digitalizzazione nel settore edilizio è iniziato, è evidente la necessità di continuare a investire in formazione, infrastrutture e incentivi per massimizzare i benefici in termini di produttività e redditività. La consapevolezza delle potenzialità della digitalizzazione è in crescita, ma è essenziale un impegno continuo per garantire un futuro competitivo e sostenibile per il settore edile italiano.