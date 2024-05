Direttiva Green: le indicazioni su sicurezza antincendio e infrastrutture di ricarica

Dall’entrata in vigore della Direttiva UE n. 2024/1275, c.d. "Direttiva Green" (EPBD - Energy Performance of Buisling Directive ), prevista per il prossimo 29 maggio, gli Stati membri avranno due anni per adottare le strategie finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo energetico.

Strategie che dovranno portare all’identificazione di azioni per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, investendo anche aspetti legati alla sicurezza antincendio e alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Direttiva Green: norme antincendio adeguate alle strategie di riqualificazione

Basti pensare che, per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, la direttiva introduce indicazioni sull'installazione di pompe di calore, impianti solari, batterie e infrastrutture di ricarica, con la conseguenza che si modificheranno i rischi da affrontare ai fini della sicurezza antincendio.

Non a caso ci sono chiari richiami al riguardo negli artt. 7 e 8 della Direttiva, sulle prestazioni energetiche di edifici esistenti e su quelli di nuova costruzione – così come nell'art. 14, che al comma 10 dispone che entro il 31 dicembre 2025 la Commissione europea pubblicherà orientamenti per la sicurezza antincendio dei parcheggi.

Infrastrutture per la mobilità sostenibile: le indicazioni della Direttiva

Lo stesso articolo 14 fornisce importanti indicazioni per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Nello specifico, verrà incoraggiata l’installazione di punti di ricarica di autovetture elettriche e posti bici. A tal proposito, gli Stati membri dovranno provvedere: