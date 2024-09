Si accendono i riflettori sulle varie voci da inserire nei capitoli di spesa della legge di Bilancio 2025, il cui esame alle Camere è previsto per il prossimo 8 ottobre. Attualmente non si prevedono particolari novità sui bonus edilizi, considerato che non si parla nemmeno di una nuova proroga dell'aliquota al 50% del c.d. "Bonus Casa", destinato a tornare al suo valore strutturale del 36%.

Mitigazione rischio idrogeologico: il MASE chiede risorse nella legge di Bilancio

C'è tanto altro però in tema di rigenerazione e di prevenzione sul territorio. Sicuramente di particolare rilievo è la cifra che verrà destinata alla mitigazione del rischio idrogeologico: se per il Piano degli interventi del 2024 il MASE ha messo a disposizione circa 1 miliardo e 84 milioni di euro, ripartiti tra Regioni e Province Autonome, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, punta a una cifra ancora più alta.

La conferma è arrivata proprio da Pichetto nel corso del “Question time” alla Camera dei Deputati: per garantire una corretta programmazione degli interventi, per la prossima Legge di Bilancio verrà richiesta una dotazione di 2,5 miliardi di euro per l’attuazione dei programmi triennali delle Autorità di Bacino, in aggiunta alle risorse della nuova programmazione degli FSC e alle dotazioni già iscritte in bilancio.