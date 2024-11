e-Procurement Consip: oltre 20 miliardi di acquisti nel 2024

Alla fine del III trimestre 2024, ammonta a 20 miliardi di euro il valore degli acquisti delle amministrazioni pubbliche sugli strumenti di e-procurement Mef-Consip.

Strumenti e-Procurement: i nuovi dati Consip

La conferma arriva nel consueto report Consip, relativo agli strumenti di acquisto e agli strumenti di negoziazione messi a disposizione delle PA. A caratterizzare il mercato è un’offerta ampia e differenziata: le 14mila amministrazioni abilitate (con oltre 120mila “centri di spesa”), possono infatti rivolgersi a 220mila imprese aggiudicatarie di gare o abilitate ai mercati telematici (di cui oltre il 95% Micro, Piccole e Medie Imprese).

Gli strumenti di acquisto

In riferimento agli strumenti di acquisto, Convenzioni e Accordi quadro consentono l’acquisizione attraverso contratti “pronti all’uso” permettendo di ottenere, attraverso la semplificazione dei processi, una notevole riduzione di tempi ed economie di scala. Si tratta sicuramente dello strumento più utilizzato, con un valore di 7,5 miliardi di euro.

A seguito delle 60 gare bandite, con 45 aggiudicazioni, nel 2024 sono stati messi a disposizione delle Amministrazioni contratti in diversi settori, quali ICT, Sanità, Mobility, Energia, Building management.

Tra le procedure, figurano anche le gare realizzate da Consip su delega di singole amministrazioni, con un valore degli acquisti pari a 600 milioni di euro.

Gli strumenti di negoziazione

Per quanto riguarda gli strumenti di negoziazione, il più utilizzato è il Mercato elettronico della PA (MePA) - per gli acquisti sotto soglia comunitaria - con un valore di 6,5 miliardi di euro.

Seguono il Sistema dinamico di acquisto (SDAPA) - per gli acquisti sopra soglia - con un valore di 3,4 miliardi di euro e le gare in modalità ASP - in cui le amministrazioni bandiscono in autonomia sulla piattaforma messa a disposizione a titolo gratuito - con un valore di 2 miliardi di euro.