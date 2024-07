e-Procurement: i dati Consip del I semestre 2024

Si conferma la solidità del Sistema di e-Procurement della Centrale acquisti nazionale, con numeri ancora in crescita, nel I semestre 2024, sulla gestione operativa, produttiva ed economica di Consip SpA.

e-Procurement: il nuovo report Consip

Un’offerta ampia e differenziata a disposizione di oltre 14mila amministrazioni abilitate, che raggruppano più di 120mila “centri di spesa” e che possono rivolgersi per i propri acquisti ad oltre 200mila imprese abilitate ai mercati telematici o aggiudicatari di gare (di cui più del 95% Micro, Piccole e Medie Imprese).

Scendendo nel dettaglio del report, al 30 giugno 2024, la gestione operativa segna un valore degli acquisti delle amministrazioni sugli strumenti di e-Procurement che ha superato quota 13 miliardi di euro(+2% rispetto a giugno 2023), con una previsione a fine anno di circa 27,4 miliardi di euro, e risparmi di spesa per 4,0 miliardi di euro.

Lo strumento più utilizzato sono le Convenzioni e gli Accordi quadro, con un valore di 5,4 miliardi di euro, offrendo contratti “pronti all’uso” che consentono semplificazione, riduzione dei tempi ed economie di scala.

Il Mercato elettronico della PA (Mepa) - per acquisti sottosoglia - segue con 4,2 miliardi di euro, il Sistema dinamico di acquisto (Sdapa) - per acquisti soprasoglia - registra 2,2 miliardi di euro; le Gare in ASP - in cui le amministrazioni bandiscono gare in autonomia sulla piattaforma di negoziazione - si attestano a 1,2 miliardi di euro.

In riferimento alla gestione produttiva, è disponibile uno scaffale di contratti “pronti all’uso” del valore di 18,3 miliardi di euro, con un’ampia offerta su tutti gli ambiti merceologici - ICT, Sanità, Mobilità, Energia, Building management. Nel primo semestre dell’anno sono state bandite 45 iniziative di gara per un valore di 5,8 miliardi di euro e aggiudicate 30 iniziative per un valore di 2,3 miliardi di euro.

Infine, la gestione economica registra invece un valore della produzione di 49,8 milioni di euro (+9% su giugno 2023), un risultato operativo di 10,5 milioni di euro (+2% rispetto all’anno precedente), con un utile ante imposte che si attesta a +10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.