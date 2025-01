​Elezioni architetti: il CNAPPC sul ricorso al TAR

No alla sospensione del Regolamento per le elezioni degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC con modalità telematiche e per la tutela di genere.

Elezioni Ordini e Consiglio Nazionale Architetti: regolamento confermato

A deciderlo è stato il TAR Lazio con l’ordinanza del 21 gennaio 2025, n. 375 con cui ha rigettato l’istanza di sospensione della normativa.

Come segnala il CNAPPC, allo scopo di attuare il principio costituzionale delle pari opportunità, le elezioni dovranno svolgersi in applicazione delle norme contenute nell’ Approvazione ministeriale del “Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere" e degli atti alla stessa allegati.

Inoltre il Consiglio ha ribadito che oggetto del giudizio non è affatto la durata dei mandati dei Consigli dell’Ordine, che resta quella prevista dalla legge, motivo per cui permane l’obbligo di indizione delle elezioni secondo le norme vigenti.