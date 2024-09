ESG Specialist: l’Agenzia del Demanio seleziona professionisti

C’è tempo fino al 30 settembre 2024 per presentare la propria candidatura come ESG Specialist per la sede di Roma dell'Agenzia del Demanio.

ESG Specialist: la selezione dell'Agenzia del Demanio

La selezione è riservata a professionisti in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitati da almeno 3 anni e con un’esperienza di almeno 6 anni in qualità di liberi professionisti o presso studi di progettazione e/o società di ingegneria e/o Enti pubblici, in progettazione integrata a basso impatto ambientale alla media/grande scala (urbanistica, paesaggistica, infrastrutturale) e/o aver fatto parte del processo di gestione di protocolli di sostenibilità (ITACA, Leed, Well etc.).

Competenze tecnico-specialistiche

Tra le competenze tecnico-specialistiche richieste per la posizione:

Normativa in materia di appalti pubblici;

Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.Lgs. n. 42/2004);

Requisiti energetici degli edifici sulla base del DM 26/06/2015 «Requisiti minimi» e - DLgs 8/11/2021, n.199 «RED II»;

Normative relative ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e DNSH;

Protocolli di Sostenibilità (ITACA, Leed, BREEAM, etc.);

Politiche per il clima ed approccio ad una progettazione orientata alla resilienza climatica.

Aree di attività

Queste le principali aree di attività in cui verranno impiegate le figure:

supporto al processo di integrazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance nella definizione delle strategie e nella fase di implementazione delle attività dell’Agenzia;

orientamento ex ante delle attività di gestione del patrimonio immobiliare pubblico all'applicazione di modelli e strumenti ESG (Environment, Social and Governance), nonché delle misure di resilienza climatica;

applicazione delle metodologie e degli strumenti operativi adottati dall'Agenzia nella progettazione delle iniziative legate a tutte le diverse fasi di gestione del patrimonio immobiliare pubblico;

partecipazione ai gruppi di lavoro interdisciplinari;

monitoraggio e controllo delle prestazioni;

comunicazione dei progressi agli stakeholders;

curare gli sviluppi metodologici e i processi di data collection;

contribuire, per quanto di competenza, alla redazione di reportistica;

supporto alla definizione di criteri di prioritizzazione di finanziamento dei progetti;

collaborazione con le diverse aree dell’Agenzia per assicurare che le pratiche aziendali siano etiche, sostenibili e allineate con gli obiettivi della pianificazione strategica dell'Agenzia;

possibili attività di Responsabile Unico del Procedimento negli appalti pubblici.

Costituisce titolo preferenziale l’appartenenza alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 e/o art. 18, Legge 68/99.

Competenze informatiche

In relazione alle competenze informatiche, sono richieste:

Ottime capacità di utilizzo pacchetto Office e CAD;

Buone capacità di utilizzo dei software BIM authoring e BIM tools;

Utilizzo avanzato di fogli elettronici;

Utilizzo avanzato di database

È prevista l’assunzione a tempo indeterminato, al Livello VI del CCNL Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio EPE, con possibilità di lavoro agile e coworking fino a 12 giorni al mese.

Invio delle candidature

La candidatura va presentata esclusivamente tramite la sezione “Lavora con noi“ presente sul sito dell'Agenzia del Demanio, indicando il riferimento SpPESGSS01I, entro le ore 23:59 del 30 settembre 2024.