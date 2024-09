FVOE: ok alla consultazione online del DURC

Da oggi le stazioni appaltanti potranno consultare direttamente dal FVOE il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Consultazione DURC: nuova funzionalità nel FVOE

A segnalarlo è l'ANAC, che conferma la possibilità per le stazioni appaltanti di consultare su FVOE 2.0 il Durc emesso in corso di validità e verificare l'assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva,ai sensi dell’art. 94, comma 6 del d.Lgs n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Un’attività resa possibile dalla collaborazione tra INPS e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Nello specifico, il DURC viene inserito automaticamente nel FVOE quando l'impresa autorizza la SA ad accedere al fascicolo.

In ogni caso, considerato che la regolarità contributiva è un requisito estremamente volatile, l’Autorità invita le stazioni appaltanti a chiedere la verifica della presenza del Durc emesso in corso di validità quando se ne manifesta l'effettiva esigenza.

Inoltre ANAC segnala che al momento non è possibile chiedere l'emissione del DURC per operatori economici che ne risultino sprovvisti; inolte nelle prossime settimane saranno inseriti altri documenti per la verifica quali i carichi fiscali non definitivamente accertati dell'Agenzia delle Entrate e l’avvenuta comunicazione al Ministero del Lavoro del prospetto informativo disabili e della relazione sulla parità di genere.