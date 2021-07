Gazzetta ufficiale: Prorogati i termini dei versamenti di giugno

Sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021 recante “Differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" che segue, adesso con un documento ufficiale il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa del 28 giugno scorso aveva dato notizia della proroga dei versamenti del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Il dpcm che proroga la scadenza per soggetti obbligati agli ISA e per forfetari

Arriva adesso l’ufficialità con la pubblicazione sulla sulla Gazzetta ufficiale del dPCM che con l’articolo 1 rubricato “Differimento per l’anno 2021 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali” stabilisce, appunto in maniera ufficiale che “I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione” aggiungendo poi, sempre nello stesso articolo 1 ma al comma 2 che i versamenti vengono prorogati anche per i cosiddetti aderenti al regime forfetario

Termine di scadenza dal 30 giugno al 20 luglio

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.