Geometri: rinnovati i bandi di aggregazione professionale e di scambio intergenerazionale

Si rinnovano per il secondo anno consecutivo i bandi proposti da Cassa Geometri per la concessione di contributi per le iniziative di aggregazione professionale, di scambio intergenerazionale e di tutoraggio degli iscritti.

Aggregazione professionale e scambio intergenerazionale: i bandi della Cassa Geometri

In totale, ammontano a 4 milioni di euro i fondi destinati al percorso di potenziamento promosso dalla Cassa, suddivisi tra bando di aggregazione professionale e bando per attività di scambio intergenerazionale e di tutoraggio.

In questo modo si intende fornire ai propri iscritti:

gli strumenti necessari per restare al passo in un mercato del lavoro sempre più frammentato, complesso e competitivo;

favorire l'integrazione dei know-how e delle competenze tecnologiche delle diverse generazioni di geometri.

“Nell’attuale contesto, caratterizzato da una crescente precarietà macroeconomica e da un mercato del lavoro in continua evoluzione, diventa essenziale unire gli sforzi e le competenze professionali, tecnologiche ed umane dei geometri, sia giovani che esperti, per mantenersi competitivi e raggiungere risultati sempre più significativi in ambito professionale.” – afferma Diego Buono, Presidente di Cassa Geometri.

Vediamoli nel dettaglio.

Bando di aggregazione professionale

Il bando prevede lo stanziamento, da parte della Cassa, di un contributo complessivo pari a 1,5 milioni di euro distribuiti tra i geometri che decidano di aggregarsi in un unico soggetto giuridico in forma societaria o associativa anche interprofessionale. Obiettivo è la realizzazione di un progetto di incentivazione all’aggregazione tra professionisti che attualmente svolgono la propria attività in forma individuale, con lo scopo di incrementarne i redditi professionali.

I soggetti che intendono presentare istanza non possono far parte di altre società o associazioni e devono risultare in regola con il pagamento della contribuzione. La domanda di ammissione al contributo è inoltre subordinata all’impegno a costituire o aderire ad una società tra professionisti o un’associazione tra professionisti entro 30 giorni dalla data di ammissione al beneficio e, nel caso di società interprofessionale, all’impegno da formalizzarsi con apposito atto della società, di tutti i soci a versare il contributo ricevuto dalla Cassa in favore dei soci geometri.

Il progetto ha durata triennale e, in caso di scioglimento anticipato della società o dell’associazione tra professionisti, agli aderenti verrà riconosciuto soltanto il contributo una tantum nel caso in cui la società o associazione sia stata appositamente creata per l’adesione al progetto.

Attività di scambio intergenerazionale e tutoraggio

Per questo bando si prevede lo stanziamento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione di un progetto di scambio intergenerazionale e di tutoraggio tra iscritti, compresi i pensionati attivi, con almeno 10 anni continuativi di iscrizione alla Cassa (c.d. “Geometri senior”) e neoiscritti e iscritti in attività da non più di 10 anni e con età inferiore ai 40 anni (c.d. “Geometri junior”).

Il progetto è finalizzato alla creazione di percorsi che diano la possibilità al geometra junior di acquisire maggiori capacità professionali, organizzative e relazionali, grazie all’esperienza del geometra senior che si occuperà di guidarlo nello svolgimento della professione. Dovrà essere svolta un’attività che, fatta salva l’autonomia in capo ad entrambi i professionisti, si concretizzi nell’affiancamento del geometra junior da parte del geometra senior sul piano della formazione teorico-pratica e dell’acquisizione di esperienze. L’accordo ha durata quinquennale.

“Il rinnovo dei bandi non rappresenta una singola iniziativa, ma è parte di un quadro più ampio e articolato volto al rafforzamento del welfare erogato ai nostri iscritti. Fin dalla sua fondazione, l'obiettivo della Cassa è stato quello di contribuire al benessere degli iscritti, crediamo quindi che il rinnovo dei bandi sia un passo significativo verso questo fine", conclude Buono.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse mediante compilazione del form online entro e non oltre le ore 13.00 del 31 maggio 2024.