Geosec, specializzata nelle iniezioni di resine nel terreno, vince il premio “Legalità e profitto”

Nel prestigioso scenario della sala capitolare del Senato, il 10 aprile scorso, è stata celebrata la terza edizione del rinomato premio "Legalità e Profitto – Economy Nsa Award 2024". Questo riconoscimento è stato conferito a 100 eccellenti aziende italiane che si sono distinte per il loro impegno nella legalità e per i loro brillanti risultati economici. Tra queste, spicca Geosec di Parma, che si distingue nel settore delle iniezioni di resine nei terreni di fondazione delle costruzioni. All'evento hanno partecipato personalità di spicco come il senatore Antonio De Poli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia.

Premio "Legalità e Profitto": il riconoscimento a Geosec

Il premio "Legalità e Profitto" enfatizza l'importanza dei valori etici e delle performance economiche come fondamenta per un tessuto imprenditoriale virtuoso. Le aziende premiate vengono selezionate in base al "Rating di Legalità", un indicatore sviluppato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che valuta l'adozione di elevati standard di legalità da parte delle imprese.

Non vi è solo il rating di legalità, le aziende devono dimostrare una solida performance economica con un fatturato annuo minimo di 2 milioni di euro. Nel 2024, tra circa cinque milioni di PMI valutate, solo 12.000 hanno ottenuto il rating di legalità e tra queste, solo 100 hanno ricevuto il prestigioso premio "Legalità e Profitto 2024". Geosec si distingue come l'unica azienda parmigiana tra le premiate che opera nel settore delle iniezioni di resine.

Geosec opera nel settore delle costruzioni, con una specializzazione nella stabilità delle costruzioni mediante iniezioni di resine. Grazie all’utilizzo di proprie metodologie brevettate, innovative e a basso impatto, come appunto le iniezioni di resine espandenti ma anche l’installazione di micropali, Geosec ha rivoluzionato il settore della stabilità delle fondazioni delle costruzioni. L’uso delle iniezioni di resine rappresenta in particolare una soluzione a bassissima invasività di cantiere, molto performante e di alta qualità, rispettando rigorosi standard di efficienza e salute e sicurezza sul lavoro.

Geosec rappresenta un punto di riferimento per un’imprenditoria avanzata e vincente, caratterizzata da legalità, innovazione e responsabilità sociale. Il successo dell'azienda è il risultato di un impegno ventennale verso l'eccellenza, sempre guidato da valori fondamentali che orientano ogni attività.

Il riconoscimento del premio "Legalità e Profitto – Economy Nsa Award 2024" conferito a Geosec sottolinea come l’azienda parmigiana sia un esempio nel settore della stabilità delle costruzioni e del consolidamento degli edifici tramite l’applicazione di iniezioni di resine. La sua attenzione alla legalità e all’innovazione la posiziona come leader nel settore, confermando l'importanza della legalità e delle performance economiche nel panorama imprenditoriale italiano.