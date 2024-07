GEOSEC tra le finaliste per il premio 'Imprese per la sicurezza 2024'

Il prestigioso premio "Imprese per la sicurezza", giunto alla sua ottava edizione, è organizzato da Confindustria e Inail in collaborazione con APQI e Accredia. Questo premio intende riconoscere e valorizzare quei progetti più meritevoli che possono divenire anche modelli virtuosi di riferimento per l'intero sistema produttivo italiano. La cerimonia di premiazione si è tenuta l'8 maggio presso la sede di INAIL di Roma, con la partecipazione di importanti figure istituzionali: Il presidente nazionale INAIL e i vice presidenti Confindustria STIRPE e MARCHESINI oltre che il presidente e vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto e Chiara Gribaudo.

Imprese per la sicurezza 2024: GEOSEC tra le aziende premiate

Tra le aziende premiate anche GEOSEC, il cui presidente, Marco OCCHI, ha dichiarato con orgoglio: "Siamo risultati tra le prime 15 aziende su 1500 partecipanti a livello nazionale. Gli ispettori Inail e APQI hanno particolarmente apprezzato il nostro sistema di supporto e controllo a distanza dei cantieri. Questo importante investimento nella prevenzione non solo aumenta la nostra competitività, ma rende GEOSEC orgogliosamente un punto di riferimento nel panorama imprenditoriale di settore”.

Marco OCCHI ha inoltre sottolineato l'importanza del coraggio nella gestione della sicurezza sul lavoro in azienda pensata con il coinvolgimento proattivo di tutti lavoratori, per primi chiamati responsabilmente ad autovalutarsi con facoltà di dire anche "no" quando qualcosa non convince. Un approccio a misura della realtà produttiva specifica all’interno di un percorso di continuo riesame per il miglioramento dell’organizzazione di lavoro. "Noi di GEOSEC non siamo stati solo premiati, ma investiti di un compito importante”, conclude Marco OCCHI "quello di essere sperabilmente anche un esempio per altre realtà di settore, l’impegno continua”.

Il settore operativo di GEOSEC

GEOSEC opera nel settore dell’edilizia delle manutenzioni specialistiche, con un focus particolare sulla stabilizzazione delle fondazioni e dei terreni mediante tecnologie innovative e brevettate. In questo contesto, la sicurezza assume un ruolo importante, soprattutto considerando che molti interventi si svolgono in cantieri dove le strutture poggiano su terreni instabili, spesso caratterizzate da crepe nei muri, un chiaro sintomo di cedimento.

GEOSEC affronta il problema alla radice della presenza di crepe nei muri con soluzioni innovative come l'iniezione mirata di resine espandenti e l'installazione di micropali presso infissi. Questi interventi non solo rispondono a elevati standard di efficacia ed efficienza, ma vengono eseguiti anche secondo sistemi di organizzazione della sicurezza sia in campo che da remoto grazie alle più moderne tecnologie.