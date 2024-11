GRAFILL Editoria Tecnica: un esempio virtuoso di sostenibilità ed economia circolare

Negli ultimi anni, il concetto di sostenibilità ambientale è diventato sempre più centrale. In risposta alle crescenti preoccupazioni legate al cambiamento climatico e alla necessità di adottare pratiche eco-sostenibili, numerose aziende stanno abbracciando un approccio green, integrando soluzioni innovative che riducono l'impatto ambientale.

Sostenibilità ambientale ed economia circolare: l’esempio di GRAFILL Editoria Tecnica

Un esempio virtuoso è offerto dalla GRAFILL Editoria Tecnica, casa editrice che si è impegnata in un progetto green che punta alla sostenibilità e all'economia circolare.

Consapevole dell’impatto della propria attività editoriale sull’ambiente, dovuto all’approvvigionamento della carta, al trasporto e alla spedizione dei libri, il fondatore della casa editrice, l’arch. Paolo Oreto, ha deciso di compensare l’uso delle risorse e le derivanti emissioni di CO2 con un imponente progetto di piantumazione di ulivi nel territorio di Menfi, nella Sicilia sud-occidentale.

Ad oggi, sono stati piantati 8.000 ulivi in 20 ettari di terreno certificato BIO, IGP Sicilia e DOP Val di Mazara, contribuendo alla produzione di tre varietà autoctone di olio extravergine di oliva: Nocellara del Belice, Biancolilla e Cerasuola.

La realizzazione del Frantolio Casale Abate

Questo progetto di riduzione dell’impatto ambientale si è poi evoluto in ossequio ai principi dell’economia circolare, con un ulteriore investimento sul territorio.

GRAFILL Editoria Tecnica ha, infatti, deciso di completare la sua filiera con la realizzazione del Frantolio Casale Abate (tutte le info e le novità sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale), un oleificio all'avanguardia alimentato interamente con energie rinnovabili, dove oggi non solo produce un olio extra vergine di oliva di altissima qualità e fornisce un servizio di molitura conto terzi a numerose realtà locali, ma riduce significativamente l'impatto ambientale grazie alla filiera corta e controllata.

Un frantoio di ultima generazione divenuto in pochissimo tempo punto di riferimento per la Sicilia occidentale, con un valore aggiunto unico per le aziende del territorio: la possibilità di creare un'identità forte e attraente grazie al servizio di progettazione di etichette e packaging ad hoc, reso possibile grazie al know-how di Grafill in questo campo.

L’olio extravergine d’oliva e il packaging green

Per rafforzare ulteriormente il proprio impegno green, il Frantolio Casale Abate ha anche introdotto un packaging sostenibile per l'olio extravergine d'oliva. Oltre ai tradizionali formati in lattina e bottiglia, è stata lanciata infatti la Bag in Box (BIB) da 5 litri, in cartone riciclabile al 100%: un imballaggio innovativo che preserva la freschezza dell'olio, evitando l'ossidazione, più facile da trasportare grazie al suo design leggero e compatto.

L'Impegno di GRAFILL Editoria Tecnica verso un Futuro Green

L'iniziativa di GRAFILL Editoria Tecnica nell'ambito dell'olio d'oliva rappresenta un modello di economia circolare, dove l'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità si fondono per creare valore a lungo termine. Dalla produzione dell'olio d'oliva all'uso di materiali eco-compatibili, ogni fase del processo produttivo è studiata per ridurre l'impatto ambientale e favorire uno sviluppo sostenibile.

Un progetto green che dimostra come qualunque azienda possa realmente contribuire alla tutela delle risorse naturali e alla lotta contro il cambiamento climatico.