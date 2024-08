Impianto fotovoltaico a casa: gli incentivi e le agevolazioni disponibili

L’utilizzo di energia da fonti rinnovabili è sempre più incoraggiato dalle normative nazionali, con incentivi finalizzati all’installazione di impianti per l’autoproduzione, come quelli fotovoltaici.

Impianti fotovoltaici residenziali: le agevolazioni disponibili

Un’ulteriore spinta è arrivata dalla Direttiva Green, recentemente entrata in vigore, che ha dettato una road map per l’installazione degli impianti fotovoltaici sia in edifici residenziali che pubblici.

Se prima toccherà agli edifici non residenziali e agli edifici pubblici, dal 1° gennaio 2029 scatterà l’obbligo di dotazione di impianto fotovoltaico su tutti i nuovi edifici residenziali e sui nuovi parcheggi coperti.

Nel frattempo, sarà necessario ridurre il consumo medio di energia primaria, tenendo conto di queste date:

entro il 31 dicembre 2030 , tutti gli edifici residenziali e non residenziali dovranno ridurre almeno del 16% il consumo medio di energia primaria, rispetto al 2020;

, tutti gli edifici residenziali e non residenziali dovranno il consumo medio di energia primaria, rispetto al 2020; entro il 1° gennaio 2033, tutti gli edifici non residenziali dovranno ridurre del 26% il consumo medio di energia primaria, rispetto al 2020;

entro il 31 dicembre 2035, tutti gli edifici residenziali dovranno ridurre di almeno il 20-22% la quota di consumo medio di energia primaria, sempre rispetto al 2020.

È chiaro che per raggiungere questi obiettivi sarà necessario approntare delle misure adeguate, a supporto delle spese che si dovranno affrontare per la riqualificazione energetica, tenendo anche conto del fatto che dal 1° gennaio 2025 sarà vietata qualunque forma di incentivo all’acquisto di caldaie alimentate con combustibili fossili e che l’energia domestica tende sempre più all’elettrificazione con l’uso di pompe di calore, possibilmente alimentate da fonti rinnovabili.

Fermo restando che secondo le previsioni della Direttiva Green, gli Stati membri formuleranno adeguate strategie e piani per il raggiungimento degli obiettivi, sicuramente l’installazione di impianti fotovoltaici continuerà ad essere supportata con incentivi e agevolazioni.

Vediamo quali sono attualmente disponibili.