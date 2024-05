IMU per immobili in categoria D: aggiornati i coefficienti

Con il decreto del MEF dell’8 marzo 2024, sono stati aggiornati i coefficienti, per l’anno 2024, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non ancora iscritti al catasto, ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

Calcolo IMU e IMPi su edifici in categoria D: aggiornati i coefficienti

Il Decreto, insieme alla tabella con i coefficienti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2024, n. 120 e si riferisce ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Come spiega l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 746 e 782 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il valore di questi immobili quale base imponibile per l’IMU e per l’IMPi, si determina applicando i coefficienti indicati in tabella all’ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento.

I coefficienti da utilizzare che tengono conto dei dati Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone sono quindi i seguenti: