Intervento di miglioramento sismico: nuovo bando dell’Agenzia del Demanio

L’Agenzia del Demanio ha indetto una procedura telematica per l’affidamento di lavori di miglioramento sismico di Palazzo Rangoni Farnese, sede della Prefettura di Parma.

Oggetto dell’affidamento è l’intervento relativo ai lavori di miglioramento sismico dell’edificio che ospita la prefettura di Parma, ovvero “Palazzo Rangoni Farnese”. La realizzazione dell’appalto dovrà essere eseguita nel rispetto dei criteri minimi ambientali di cui al D.M. 23/06/2022, descritti nella relazione CAM.

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 10 novembre 2023.

L’importo posto a base di gara ammonta ad € 2.857.197,17 al netto di IVA, di cui:

I lavori sono così classificati e suddivisi come da tabella che segue.

Categoria Importo Classifica % Tipologia della categoria di qualificazione Declaratoria OG 2

a misura 1.670.925,56 € III-bis 58,48% CATEGORIA PREVALENTE Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG11

a corpo 821.936,77 € III 28,77% CATEGORIA SCORPORABILE a qualificazione obbligatoria Impianti tecnologici OS18-A

a misura 364.334,84 € II 12,75% CATEGORIA SCORPORABILE a qualificazione obbligatoria Componenti strutturali in acciaio TOTALE 2.857.197,17 € 100,00%

Tutta la documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito dell’agenzia del Demanio nella sezione “Amministrazione trasparente”, a questo link.

Quanto al progetto esecutivo ed agli elaborati, gli stessi saranno consultabili su espressa richiesta da rivolgere tempestivamente al RUP ed alla Stazione Appaltante (dre.emiliaromagna@agenziademanio.it pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it

La durata prevista in progetto per i lavori è di 704 giorni. La durata contrattuale sarà determinata sulla base del ribasso temporale offerto dall’aggiudicatario. Per l’appalto non è consentito l’istituto dell’avvalimento.

La prima seduta pubblica telematica, salvo variazioni, si terrà alle ore 10.00 del 14 novembre 2023.