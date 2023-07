Interventi su edifici esistenti e di nuova edificazione: nuovo Avviso dell'Agenzia del Demanio

Un Accordo quadro con più operatori economici, tre per ciascun lotto, relativo a servizi tecnici di progettazione per interventi su edifici esistenti e di nuova edificazione. Sono questi i contenuti dell’Avviso pubblicato dall’Agenzia del Demanio, che prevederà la realizzazione contratti esecutivi di importo massimo di 200mila euro ciascuno.

Interventi su immobili già esistenti e di nuova costruzione: l'Avviso dell'Agenzia del Demanio

Entrando nel dettaglio, il valore complessivo della procedura indetta dalla Struttura per la Progettazione dell’Agenzia è pari a 6,4 milioni di euro, suddivisi in otto lotti, ciascuno dell'importo di 800mila euro. Come appunto specificato nell’avviso, con gli aggiudicatari di ciascun lotto saranno sottoscritti di volta in volta contratti esecutivi dell’importo massimo di 200mila euro, fino all’esaurimento dell’ammontare di ciascun lotto.

Tra in requisiti di partecipazione richiesti, è richiesta la costituzione di gruppi di lavoro così costituiti:

Per i lotti da 1 a 3:

1 Professionista responsabile della Progettazione

1 Professionista responsabile per l’applicazione dei CAM

1 Professionista responsabile del processo BIM

Per i lotti 4 e 5:

1 Professionista responsabile della Progettazione Strutturale

1 Professionista con qualifica di Geologo, responsabile dell’indagine geologica e geotecnica

1 Professionista responsabile per l’applicazione dei CAM

1 Professionista responsabile del processo BIM

Per il lotto 6:

1 Professionista responsabile della Progettazione Impiantistica

1 Professionista responsabile della Progettazione Antincendio

1 Professionista responsabile del processo BIM

1 Professionista responsabile per l’applicazione dei CAM

Per i lotti 7 e 8:

1 Professionista responsabile della Progettazione Impiantistica

1 Professionista responsabile del processo BIM

1 Professionista responsabile per l’applicazione dei CAM

Il termine per la presentazione delle offerte è il 24 luglio 2023 alle ore 12:00. Ciascun operatore potrà presentare un’offerta per un solo lotto e la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma acquistinretepa.it

Tutta la documentazione è consultabile nella sezione Gare e Aste sul sito dell’Agenzia del Demanio nella pagina dedicata.