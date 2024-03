Lavoro irregolare: con il nuovo Decreto PNRR sanzioni più alte

Nel nuovo decreto PNRR (Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19) l’art. 29 ha introdotto numerose disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, tra cui l’inasprimento delle sanzioni per chi impiega lavoratori non in regola.

Decreto PNRR: sanzioni più alte per chi impiega lavoratori in nero

Con il comma 3 dell’articolo, viene infatti modificato l’art. 1, comma 445, lettera d) della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), aumentando del 30% l’importo delle sanzioni, che già a suo tempo era stato elevato del 20%.

Nel dettaglio sono queste le nuove fasce di importo delle multe:

da 1.950 € fino a 11.700 € per ogni lavoratore irregolare, impiegato fino a 30 giorni di lavoro effettivo. Precedentemente la sanzione partiva da 1.800 €, per arrivare a 10.800 €;

per ogni lavoratore irregolare, impiegato fino a 30 giorni di lavoro effettivo. Precedentemente la sanzione partiva da 1.800 €, per arrivare a 10.800 €; da 3.900 € a 23.400 € per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego dai 30 ai 60 giorni di lavoro effettivo. Gli importi precedenti erano compresi in un intervallo tra 3.600 e e 21.600 €;

per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego dai 30 ai 60 giorni di lavoro effettivo. Gli importi precedenti erano compresi in un intervallo tra 3.600 e e 21.600 €; da 7.800 € a 46.800 € qualora per ciascun lavoratore irregolare i giorni di lavoro effettivo siano oltre 60. Precedentemente le multe andavano dai 7.200 € ai 43.200 €.

Inoltre, in caso di recidiva la maggiorazione prevista dalla norma viene raddoppiata, laddove per recidivo si intende il datore di lavoro destinatario nei 3 anni precedenti di sanzioni amministrative o penali relative agli stessi illeciti.