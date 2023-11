MADE Expo 2023: a Fiera Milano dal 15 al 18 novembre per disegnare il futuro delle costruzioni

Con i suoi 18 milioni di posti di lavoro diretti che generano il 9% del PIL europeo, l’edilizia e la relativa filiera, pur in un contesto globale complesso, continuano a essere uno dei settori trainanti per l’economia del Paese. Un comparto al quale, oggi, viene chiesto uno sforzo importante: rivedere il concetto di costruzione dalle fondamenta, pensare e progettare gli spazi in modo differente, percorrendo strade finora inesplorate e privilegiando pratiche e sistemi che riducano l’impatto sull’ambiente.

È in questo scenario che si prepara ad aprire le porte MADE expo - in scena in Fiera Milano, Rho, dal 15 al 18 novembre 2023, con l’obiettivo di raccontare processi, materiali, tecnologie e soluzioni per realizzare edifici sostenibili, efficienti, digitali e tecnologicamente integrati.

Organizzata da Made Eventi, società di Fiera Milano e Federlegno Arredo Eventi, MADE expo 2023 può contare sui patrocini della Regione Lombardia, del Comune di Milano e delle principali associazioni di categoria: Acmi, Assimpredil Ance, Assorestauro, Federbeton, Finco, Fondazione Promozione Acciaio, ISI-Ingegneria Sismica Italiana e Unicmi, che saranno in fiera con aree dedicate e organizzeranno talk e momenti formazione.

MADE Expo 2023: sempre più internazionale, tra innovazione e sostenibilità

Organizzata in due Saloni altamente specializzati – Costruzioni e Involucro - MADE expo presenterà l’offerta di 643 espositori provenienti da 28 Paesi, con le maggiori provenienze straniere da Germania, Cina, Polonia, Spagna e Romania.

La sempre maggiore rilevanza internazionale della manifestazione è confermata anche dalla rinnovata collaborazione con ITA-ICE Agenzia, che porterà in fiera 200 hosted buyer, selezionati per alto profilo e capacità di spesa da 50 Paesi, con le maggiori provenienze da USA, India, Etiopia, Georgia e Turchia.

Guidata dai driver della Sostenibilità e dell’Innovazione, l’offerta consentirà alla building community di avere una panoramica completa sulle ultime novità per realizzare edifici che rispondano ai massimi criteri di comfort, efficienza energetica, integrazione digitale e tecnologica.

Il Salone Costruzioni

Collocato nei padiglioni 2 e 4, il Salone Costruzioni offrirà una visione a 360 gradi su prodotti e soluzioni per costruire e riqualificare:

software e tecnologie per la progettazione;

Building Information Modeling (BIM);

Construction Chemical;

sistemi costruttivi per strutture e infrastrutture;

soluzioni antisismiche;

attrezzature per la sicurezza e il cantiere;

proposte per la riqualificazione energetica;

l’isolamento termico e il comfort;

materiali e finiture per l’architettura d’interni;

soluzioni per l’integrazione tra edificio e impianto.

Il salone ospiterà, inoltre, diverse aree speciali, organizzate in collaborazione con primarie realtà del settore.

L’Agorà Restauro, realizzata in partnership con Assorestauro, raccoglie una collettiva di aziende che porteranno in fiera prodotti e best practice di un settore impegnato nella riqualificazione di edifici di valore storico e culturale, fatto di piccoli e grandi operatori che costituiscono un modello in Italia e nel mondo.

ASSOBIM, l’associazione che rappresenta la filiera “tecnologica” del Building Information Modeling (BIM) sarà presente con un’area che riunirà le realtà operanti del settore: dalle software house alle aziende fornitrici di servizi BIM, dai grandi contractor alla società di engineering coinvolgendo anche i produttori di materiali e componenti.

ISI - Ingegneria Sismica Italiana proporrà il Focus Sismica. Una partecipazione strategica mutuata dalla ferma convinzione che la prevenzione, la sicurezza del patrimonio edilizio e infrastrutturale, la progettazione e gli interventi di efficientamento strutturale rappresentino un tema in grado di accomunare tutti i segmenti della filiera.

MADE expo inoltre ospiterà, per la prima volta, l’ottava edizione di FEL - Festival edilizia leggera, la rassegna rivolta agli operatori dei settori pitture, colori ed edilizia leggera, che, grazie al consueto format espositivo dinamico, permetterà ai visitatori una diretta e facile esperienza di percorso e proporrà aree destinate a dimostrazioni pratiche, speech formativi e workshop che coinvolgeranno in maniera attiva i visitatori professionisti.

Federbeton sarà invece presente per testimoniare l’impegno e il ruolo della filiera del cemento e del calcestruzzo per un futuro delle costruzioni sempre più sostenibile. Tra i temi che porterà in fiera, il contributo alla decarbonizzazione delle costruzioni e i materiali Made in Italy, innovativi, affidabili, sostenibili e che contribuiscono a dare vita a un’economia circolare.

Per la prima volta, infine, a MADE expo Federparquet propone un’area specializzata su parquet e superfici in legno pregiato, dove i visitatori potranno apprezzare la sostenibilità e la potenzialità di riuso del materiale e l’artigianalità e unicità garantita da una posa di qualità.

Il Salone Involucro

Nei padiglioni 1 e 3 il Salone Involucro metterà in mostra prodotti e soluzioni in grado di coniugare il valore estetico dell’architettura con l’efficienza energetica e il comfort e di rispondere in modo sempre più efficiente alle sfide climatiche più estreme e alle ultime esigenze sul piano costruttivo e progettuale.

Spazio dunque a serramenti, finestre e porte; facciate e coperture; componenti e accessori; macchine per la produzione di serramenti, vetro; chiusure e soluzioni per l’oscuramento e l’automazione, outdoor, protezioni solari e anti-insetto.

Sono in programma all’interno del Salone Involucro gli eventi culturali organizzati da Fondazione Promozione Acciaio, tra cui la lectio magistralis dell’architetto Patricia Viel sulle soluzioni architettoniche innovative per l’acciaio.

Anche ACMI, Assocostruttori Chiusure & Meccanismi Italia, l’associazione italiana che riunisce i produttori di chiusure tecniche

industriali e residenziali, ha rinnovato la sua collaborazione strategica con la manifestazione e ha scelto MADE come contesto di riferimento per proporre convegni e incontri sui temi più caldi del momento.

Non solo Expo. L’offerta convegnistica e formativa

MADE expo proporrà un autorevole e ricco calendario di incontri: lezioni magistrali e tavole rotonde tenute da esperti e speaker di livello internazionale si alterneranno a percorsi specifici con focus sui trend, sulle prospettive di mercato, sull’avanzamento dei progetti legati al PNRR e alla qualità dell’abitare.

Lectio magistralis e Archibox: gli ambassador di MADE expo 2023

Carlo Ratti e Winy Maas, due tra i protagonisti assoluti del mondo dell’architettura, sono ambassador ufficiali di MADE expo 2023. Protagonisti del dibattito internazionale sull’influenza delle nuove tecnologie in campo urbano, i due archistar terranno due imperdibili lectio magistralis, mentre la loro visione sull’architettura contemporanea sarà raccontata negli spazi Archibox.

The Place To Build

Grazie ai dieci appuntamenti in calendario, dedicati equamente ai mondi Costruzioni e Involucro, The Place To Build si propone come un luogo dove raccontare l’innovazione e il rapporto tra edilizia e sostenibilità. A fare da fil rouge a questo percorso multidisciplinare è infatti il tema: “Governare la complessità della transizione energetica in edilizia”.

Esperti, ricercatori e innovatori, esponenti del mondo professionale, imprenditoriale e delle università dialogheranno tra loro, mettendo al centro del confronto le nuove tecnologie e i sistemi oggi disponibili per affrontare le sfide dell’innovazione, della sostenibilità e del cambiamento.

RE-Regeneration | Real Estate

Un ciclo di tre incontri che metterà a confronto il real estate e la filiera manifatturiera. Protagonisti del cambiamento, in rappresentanza delle istituzioni, del mondo della progettazione, degli sviluppatori, dei costruttori, ma anche delle nuove professioni, porteranno valore e illustreranno le novità nel settore. Partendo da un focus sul mercato del mattone, a livello italiano e internazionale, si passerà a un approfondimento sul ruolo dell’hospitality nella trasformazione delle città, per arrivare a una panoramica sui progetti di rigenerazione urbana che si preparano a cambiare il volto di Milano.

UNBUILT: l’iniziativa dedicata al “mai costruito”

UNBUILT, Unrealized Projects, iniziativa ideata da Platform in collaborazione con MADE, tramite una mostra dedicata a 20 progetti italiani e 20 stranieri, racconterà l'architettura del non costruito: le occasioni perse, i concorsi non aggiudicati, i progetti mai realizzati rappresentano momenti di ricerca libera e sperimentazione che hanno il potere di influenzare il mondo della progettazione. Grazie al palinsesto di eventi in programma, UNBUILT sarà anche una opportunità di dialogo e incontro con gli architetti in merito alle tendenze della progettazione dell’architettura moderna, in chiave internazionale.

Giovani e industria a confronto nel segno della sostenibilità

Design for circularity - Call for challenges, realizzato dalla Scuola di Architettura, Urbanistica ed Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano in collaborazione con MADE expo, farà riscoprire il valore della contaminazione di idee che nasce dallo scambio tra il mondo dell’industria e i professionisti del futuro.

Il 15 e 16 novembre nel ‘Millennial Space’ verranno raccontati i risultati della collaborazione tra sette aziende del settore e studenti della Facoltà di Architettura che hanno sviluppato insieme concept innovativi dedicati alla circolarità dei processi e della naturalità dei prodotti.

Nello stesso spazio il 17 e il 18 novembre si terrà Relive 2023. UrbE- Scape, workshop curato da SITdA (Società italiana della Tecnologia dell’Architettura), che vedrà giovani ricercatori e docenti da tutta Italia impegnati in attività di progettazione condivisa per proporre nuovi approcci e modelli per la rigenerazione dello spazio pubblico, lavorando su un’area urbana a sud di Milano.

Le aree speciali

Tornano in manifestazione gli ME Awards, che assegneranno un riconoscimento ai prodotti più innovativi nell’ambito dei due Saloni. In mostra saranno premiati ed esposti i vincitori, individuati dalla giuria tecnica presieduta dall’architetto Luca Molinari.

La Start Up Zone, promossa da ITA-ICE Agenzia, sarà invece l’area dedicata alle aziende che hanno come core business lo sviluppo di iniziative o prodotti originali e innovativi ad alto valore tecnologico nel settore dell’architettura e delle costruzioni.

Made expo fa parte di MIBA, Milan International Building Alliance, l’evento che riunirà quattro manifestazioni:

GEE – Global Elevator Exhibition, interamente dedicato alla mobilità orizzontale e verticale;

MADE Expo, evento leader in Italia per il mondo delle costruzioni;

SMART BUILDING EXPO, manifestazione della home and building automation e dell’integrazione tecnologica;

SICUREZZA, evento fieristico di riferimento in Italia e tra i primi in Europa dedicato a security & fire.

Fil rouge della proposta espositiva globale, soluzioni, materiali e tecnologie proposte da comparti fondamentali per la progettazione, la costruzione e la riqualificazione dell’edificio tra innovazione, efficienza energetica e sostenibilità.