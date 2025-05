Mapei PRO: il partner digitale, completo e gratuito al fianco dei progettisti

Negli ultimi anni, il processo progettuale ha subito una profonda trasformazione grazie all'integrazione di strumenti e soluzioni digitali. Software avanzati, piattaforme digitali e tecnologie hanno rivoluzionato il modo in cui architetti e progettisti sviluppano le proprie idee, migliorando l’efficienza, la precisione e la comunicazione tra i diversi attori coinvolti. Le nuove esigenze del settore – dalla sostenibilità ambientale alla gestione dell’intero ciclo di vita dell’edificio – impongono oggi un cambio di paradigma: progettare significa gestire dati, processi e relazioni complesse in modo rapido, preciso e coordinato.

Mapei PRO: dalla progettazione al canteire, la piattaforma per i progettisti

In questo scenario in continua evoluzione, Mapei si pone al fianco dei progettisti, dalla fase progettuale al cantiere, per dare forma alle loro idee e supportarli nella realizzazione. Non solo come fornitore di prodotti, ma anche come partner completo. Offre assistenza puntuale, servizi di consulenza personalizzata, formazione mirata e una vasta gamma di strumenti per soddisfare le specifiche esigenze dei professionisti nei vari ambiti di lavoro: dalla progettazione architettonica e di interni a quella strutturale, dal paesaggio all’arredo urbano fino agli impianti sportivi.

Va in questa direzione Mapei PRO, la piattaforma digitale gratuita ideata per semplificare il lavoro di progettisti e ingegneri durante tutte le fasi del processo. Disponibile online sul sito Mapei, è uno spazio virtuale innovativo e accessibile che riunisce tutti gli strumenti di lavoro sviluppati dall’azienda italiana: un servizio completo e dedicato, rapido e semplice da usare, pensato per efficientare il lavoro quotidiano dei progettisti.

Per accedere alla piattaforma occorre registrarsi gratuitamente sul sito Mapei. Una volta effettuato l’accesso da qualsiasi tipo di dispositivo, gli utenti hanno a disposizione numerosi software tecnici specifici come il Tool CAM, in grado di generare in pochi click e in completa autonomia le dichiarazioni di conformità ai requisiti CAM edilizia per il progetto o il software di calcolo Mapei Structural Design per ottenere calcoli precisi e affidabili nei progetti di rinforzo strutturale. Sulla piattaforma anche strumenti utili alla progettazione come il Calcolatore fughe e sigillanti, utile a stimare le quantità di prodotto necessaria per la sigillatura di fughe e giunti elastici

Uno degli strumenti disponibili tra i più apprezzati dai professionisti, messo a punto da Mapei in collaborazione con ACCA Software, è Mapei Pro Analisi prezzi e voci di capitolato. Il primo tool in Italia che consente di ricercare e scaricare gratuitamente in pochi click, in maniera semplice e veloce, l’analisi dei prezzi e le voci di capitolato per tutte le lavorazioni in cantiere in vari formati (DCF, XPWE, EXCEL, PDF).

Dopo aver inserito pochi dati (nome del progetto, l’indirizzo e la tipologia di costruzione), da un semplice menù a tendina è possibile ricercare la lavorazione e individuare i prodotti o i sistemi Mapei utili, per poi scaricare le relative voci di capitolato ed analisi prezzo. Si ottengono così le analisi prezzi comprensive dei costi dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti insieme alla voce di capitolato completa della parte descrittiva e delle informazioni tecniche di riferimento. Un aiuto concreto e innovativo utilizzato già in oltre 15.000 progetti realizzati nel suo primo anno di lancio. Le ultime novità riguardano l’implementazione di nuove lavorazioni con i prodotti di Profilpas e Polyglass, consociate del Gruppo Mapei. Nello specifico è possibile ricercare i profili Profilpas per pavimenti, rivestimenti e supporti per pavimentazioni sopraelevate da esterno e le soluzioni Polyglass per le impermeabilizzazioni con membrane bituminose. Inoltre, sono da poco disponibili nuove funzionalità come la ricerca per “nome prodotto”, per “lavorazione” e per “nome progetto” per ricercare i progetti in modo ancora più rapido e intuitivo.

Non solo strumenti. Mapei PRO permette, infatti, di accedere anche alla documentazione tecnica più adatta per il proprio lavoro: brochure, manuali e una ricca libreria tecnica di prodotti in continuo aggiornamento.

Un’intera sezione è, invece, dedicata a Mapei Academy e alla sua ampia offerta formativa con webinar e formazione in presenza con il rilascio di crediti formativi per i professionisti. Numerosi sono gli argomenti: dall’isolamento termico alla posa di resilienti, dal risanamento di edifici in muratura alle impermeabilizzazioni, solo per citarne alcuni.

Attraverso la piattaforma, Mapei mette in campo tutta l’esperienza maturata nei suoi oltre 85 anni di storia, ponendosi al fianco dei professionisti come un vero e proprio partner affidabile per la progettazione.