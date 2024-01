Dal MASE il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici

Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, con decreto n. 434 del 21 dicembre 2023, ha approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici: obiettivi e struttura

Come ammesso dal MASE, il piano rappresenta un passo importante per la pianificazione e l’attuazione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici nel nostro Paese e ha come obiettivo principale quello di fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate:

a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici;

a migliorare la capacità di adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali;

a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche.

Il piano è strutturato in 6 capitoli e 4 allegati:

Il quadro giuridico di riferimento

Il quadro climatico nazionale

Impatti dei cambiamenti climatici in Italia e vulnerabilità settoriali

Misure e azioni del PNACC

Finanziare l’adattamento ai cambiamenti climatici

Governance dell’adattamento

In allegato al PNACC sono riportati quattro documenti di riferimento per specifici aspetti del piano:

Allegato I: Metodologie per la definizione di strategie e piani regionali di adattamento ai cambiamenti climatici

Allegato II: Metodologie per la definizione di strategie e piani locali di adattamento ai cambiamenti climatici

Allegato III: Impatti e vulnerabilità settoriali

Allegato IV: Database delle azioni

I primi due allegati contengono due documenti di indirizzo per la definizione di strategie/piani regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici:

le “Metodologie per la definizione di strategie e piani regionali di adattamento ai cambiamenti climatici”;

le “Metodologie per la definizione di strategie e piani locali di adattamento ai cambiamenti climatici”

L’Allegato III contiene un documento analitico riportante il quadro delle conoscenze sugli impatti dei cambiamenti climatici in Italia, prodotto nell’arco degli anni 2017-2018 da una ampia comunità di esperti.

L’Allegato IV contiene un documento di riferimento per le azioni di adattamento che rappresenta un quadro organico di “possibili opzioni di adattamento” che troveranno applicazione nei diversi strumenti di pianificazione, a scala nazionale, regionale e locale, con le modalità che saranno individuate dalla struttura di governance stabilita nel Piano stesso (l’Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici descritto al capitolo 6).