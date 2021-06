MEF: Decreto sul Reddittometro in consultazione

Il Ministero delle Finanze ha sottoosto a consultazione pubblica , riservata alle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, lo schema di decreto, attuativo dell’articolo 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/73, come novellato dall’art. 10, comma 1, del D.L. 12 luglio 2018 n. 87, convertito dalla legge n. 186/2018, diretto ad individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2016 (c.d. redditometro).

La norma citata prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, sono individuati elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica di appartenenza.

Alla predisposizione dello schema di decreto hanno contribuito rappresentanti dell’ISTAT per il supporto metodologico e statistico finalizzato ad approfondire gli aspetti concernenti il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

In conformità al disposto del richiamato articolo 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600/73 la consultazione è diretta ad acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, che sono state individuate in base all’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) - contenuto nel decreto del Ministero dello sviluppo economico del 30 dicembre 2020.

Inizio e termine della consultazione

La consultazione ha avuto inizio il 10 giugno scorso ed il termine per l’invio dei contributi è fissato per il 15 luglio 2021.

Per la consultazione è possibile collegarsi con la pagina predisposta dal Ministero delle Finanze

5 Articoli, 2 allegati ed una Relazione illustrativa

Oltre lo schema del decreto, il Ministero delle Finanze ha, anche predisposto

la tabella A con il “ Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva”;

Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva”; la tabella B con le “ Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza”;

Tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza”; la relazione illustratica.

Schema di decreto

Lo schema di decreto è costituito dai seguenti 5 articoli:

Articolo 1 - Elementi indicativi di capacità di contributiva

Articolo 2 - Imputazione delle spese al contribuente

Articolo 3 - Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile

Articolo 4 - Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria

Articolo 5 - Efficacia

Criterio per la determinazione sintetica del reddito

Nel dettaglio con l’articolo 3 è definito il criterio per a determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile del contribuente che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto stesso, l’Agenzia delle entrate determina sulla base: