MePA: le novità dopo il D.Lgs. n. 36/2023

Con un comunicato del 3 luglio 2023 presente sul portale acquistinretepa Consip fornisce alcuni chiarimenti in merito alle novità previste con la piena operatività del nuovo Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

MePA: tutte le novità

In particolare, viene segnalato che per poter operare in continuità sul Mercato elettronico, gli operatori economici già abilitati devono modificare le dichiarazioni rese, nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023, attraverso un’apposita funzionalità del sistema, senza dover procedere a una nuova abilitazione.

Gli operatori economici che non hanno ancora modificato le dichiarazioni rese (o che non si sono abilitati ai nuovi bandi, nel caso in cui non siano già abilitati) non possono partecipare a negoziazioni e/o ricevere ordini diretti.

Il Sistema dinamico di acquisizione

Relativamente al Sistema dinamico di acquisizione, dal 3 luglio sono disponibili i nuovi bandi e, per poter operare in continuità, gli Operatori economici devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative. Pertanto:

gli OE già abilitati sul Sistema dinamico possono modificare le dichiarazioni rese attraverso un’apposita funzionalità del sistema, senza dover procedere a una nuova abilitazione

gli OE non ancora abilitati possono abilitarsi direttamente ai nuovi bandi seguendo la procedura che integra anche le nuove disposizioni normative

Guida operativa

Viene, infine, ricordato che:

come previsto da norma, per 30 giorni solari successivi al 3 luglio (più eventuali 15 di proroga) non potranno essere indetti nuovi Appalti specifici;

possono ancora essere portate a termine le negoziazioni avviate prima del 30 giugno.

Nella sezione Wiki è disponibile una guida operativa per avere informazioni su come modificare le dichiarazioni.