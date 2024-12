Il mercato delle abitazioni chiude il terzo trimestre 2024 con il segno positivo, sia in riferimento agli acquisti che alle locazioni. La conferma arriva con le nuove statistiche trimestrali presentate dall’Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) sul mercato delle compravendite e degli affitti di abitazioni, relative al periodo luglio-settembre.

Mercato residenziale: le statistiche OMI del terzo trimestre 2024

Scendendo nel dettaglio, sono oltre 161mila le compravendite registrate, con un incremento del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Particolarmente significativa è la crescita nei piccoli comuni di provincia (+2,8%), mentre nei capoluoghi si attesta al 2,4%. Luglio si distingue come il mese trainante del trimestre, con un aumento dell’8,8% rispetto al luglio 2023.

Le preferenze degli acquirenti si orientano verso due estremi: abitazioni di grandi dimensioni, superiori a 115 mq, che registrano un incremento del 3,8%, e immobili di piccola metratura (sotto i 50 mq), in crescita del 3%.

Tra le grandi città italiane, Torino registra l’incremento più consistente nelle vendite (+9,6%), seguita da Genova e Palermo (oltre il +7%) e Firenze (+6,2%). A Roma e Bologna le variazioni sono più moderate, mentre Milano e Napoli segnano un calo rispettivamente del 4,8% e del 3,6%.

Particolarmente interessante il dato sulle agevolazioni prima casa: il 73% degli acquisti è avvenuto proprio utilizzando questo beneficio, con Roma in testa per percentuale, pari a circa il 75%. In ripresa anche i mutui ipotecari: la quota di compravendite finanziate tramite mutuo supera il 44%, favorita dal terzo calo consecutivo dei tassi di interesse.

Il mercato delle locazioni

Guardando al mercato delle locazioni, l’estate 2024 ha registrato oltre 210mila contratti nel trimestre, pari all’1,1% rispetto all’anno precedente. Milano si conferma in forte espansione (+4,7%), grazie a un boom dei contratti concordati, più che raddoppiati (+164,4%) rispetto al 2023, anche grazie al nuovo accordo territoriale firmato nel luglio 2023. Aumenti significativi si osservano nei contratti agevolati per studenti (+51%) e nei contratti transitori (+9,7%).

Segno negativo invece su Roma: -7% nei nuovi contratti di locazione, trainato dalla riduzione dei contratti concordati (-11%) e dei contratti ordinari di lungo periodo (-7%). Anche le locazioni agevolate per studenti subiscono una lieve contrazione (-0,9%).

In generale, continuano a crescere contratti per studenti universitari continuano a crescere, sia per abitazioni locate interamente (+4,8%) sia per quelle affittate in porzione (+18,5%). Anche i contratti ordinari transitori, di durata compresa tra 1 e 3 anni, aumentano del 3,6%. Il canone concordato si conferma una formula sempre più utilizzata, con un incremento dell’1,4% rispetto al terzo trimestre 2023.