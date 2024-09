Mercato residenziale: compravendite e locazioni nel II trimestre 2024

Le compravendite di abitazioni nel secondo trimestre del 2024 registrano un lieve incremento che in termini tendenziali si attesta a livello nazionale all’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2023 e che riguarda, anche se con intensità leggermente diverse, tutte le aree territoriali.

Mercato residenziale: il report OMI su compravendite e locazioni del II trimestre 2024

È questo il dato generale che emerge dal Report OMI sull’andamento del mercato residenziale nel II trimestre 2024. Nel periodo compreso tra aprile e giugno ci sono dati contrastanti sulle grandi città, mentre cresce il dato sull’acquisto ricorrendo al mutuo ipotecario (il 40% del totale delle transazioni), così come è in crescita la quota degli acquisti di prime case, pari al 71%, emntre quelle di nuova costruzione sono solo il 6,4%.

Guardando al mercato delle locazioni, scende del 2,7% il numero di nuovi contratti registrati. All’interno del segmento, si registra un aumento dei contratti transitori (+1,3%) di quelli agevolati per studenti con abitazioni locate per intero (+4,5%), e per porzione, (+25,7%).

In aumento il canone complessivo per un ammontare totale di 1,3 miliardi di euro.