Missione Italia di ALsistem: il programma del roadshow

ALsistem ha scelto di festeggiare i suoi primi 30 anni con una serie di eventi che abbracceranno nel 2024 tutto il paese. Si chiamerà “Missione Italia” il tour di conferenze che da maggio a novembre toccherà 9 regioni e ospiterà oltre 50 interventi di specialisti del settore delle costruzioni, archistar, neuroscienziati, docenti universitari e innovatori, chiamati sulle ribalte del nostro paese per incontrare progettisti, ingegneri, serramentisti, imprenditori, pronti a guardare lontano verso i prossimi 30 anni di storia del consorzio.

Missione Italia: il calendario del grande evento per i 30 anni di ALsistem

Questo il calendario:

15 MAGGIO | Lamezia Terme (CZ)

7 GIUGNO | San Pietro Vernotico (BR)

27 SETTEMBRE | Volpiano (TO)

11 OTTOBRE | Castellammare del Golfo (TP)

17 OTTOBRE | Roma (RM)

25 OTTOBRE | Brescia (BS)

NOVEMBRE | Grosseto (GR)

NOVEMBRE | Salerno (SA)

DICEMBRE | Sestu (CA)

9 tappe in 9 città italiane, dalla Calabria al Piemonte, transitando per le isole, per incontrare i professionisti di un settore in forte trasformazione e dialogare con loro attraverso eventi formativi e networking degli argomenti che stanno segnando la nuova epoca dell’edilizia e dell’economia in genere:

ARCHITETTURA | Trend architettonici green

SOSTENIBILITÀ | Clima & economia

BONUS & FINANCE | Agevolazioni

PROGETTAZIONE | Trend dell’architettura

NEUROSCIENZE | Applicate alla progettazione

DESIGN | La progettazione circolare

INGEGNERIA | Ricerca e sviluppo

CERTIFICAZIONI | Ambientali, di prodotto e di filiera

PNRR | Opportunità e bandi

SERRAMENTI | Materiali e prestazioni del futuro

INNOVAZIONE | Di processo e di prodotto

FILIERA | Partnership e Made in Italy

INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Nuove progettualità con l’AI

CASE HISTORY | Genius at work

RICERCA | Nuovi materiali e nuove tecniche

Oltre 50 ospiti porteranno il loro contributo per costruire un patrimonio culturale condiviso con tutti i clienti ALsistem. Video, dirette web, attività social, per restare costantemente a contatto con il tour. Un podcast e un volume sui trend del settore che nasceranno dai contribuiti dei personaggi coinvolti.

L’evento ha ottenuto il patrocinio di Save The Planet, Unicmi e A.N.F.IT. e sarà realizzato in collaborazione con: Monticelli, Ensinger, Master, Allit, Posa, Atel e con la collaborazione tecnica di Lombardini 22 e Strobilo.

Aggiornamenti e informazioni su come partecipare alle tappe a questo link.