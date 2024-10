Misure fiscali e di semplificazione PNRR: le novità in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2024, n. 246, il Decreto Legge del 19 ottobre 2024, n. 155, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, che introduce, alcune importanti novità sempre in materia di adempimenti fiscali e nelle procedure di pagamento, modificando anche alcune disposizioni previste dal c.d. “Decreto Omnibus”, ovvero il decreto legge n. 113/2024, convertito in legge n. 143/2024.

Misure fiscali e di semplificazione: il Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il decreto, già in vigore, è così articolato:

Capo I INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E LAVORO Art. 1. Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa Art. 2. Rifinanziamento Ape sociale 2024 Art. 3. Misure in favore di grandi eventi Art. 4. Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Art. 5. Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato Art. 6. Disposizioni in materia di PNRR

Capo II DISPOSIZIONI FISCALI Art. 7. Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13 Art. 8. Modifiche al credito d’imposta ZES

Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI Art. 9. Somme da riconoscere alle autonomie territoriali

Capo IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Art. 10. Disposizioni finanziarie Art. 11. Entrata in vigore



PNRR e ZES: le novità previste dal provvedimento

Particolarmente interessanti le disposizioni introdotte con l’articolo 6 in materia di PNRR, con la semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle amministrazioni centrali in favore dei soggetti attuatori degli interventi, secondo quanto previsto dall’art. 18-quinquies del D.L. n. 113/2024, convertito con legge n. 143/2024.

Inoltre, con l’art. 8 viene modificato il credito d’imposta ZES, che adesso viene destinato anche a investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, oppure di importo superiore rispetto a quello risultante dalla comunicazione, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria prevista dallo stesso DM.