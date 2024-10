Networking, formazione, grandi eventi: numeri record per Piazza ISI al SAIE 2024

Successo straordinario al SAIE Bologna 2024 per Piazza ISI, la collettiva, dinamica e interattiva organizzata da ISI - Ingegneria Sismica Italiana, che ha rappresentato per 3 giorni un vero e proprio catalizzatore dell'attenzione di professionisti, aziende e istituzioni.

Piazza ISI: numeri da record e grande partecipazione a Saie Bologna 2024

1300 mq di superficie, 32 aziende espositrici associate e ben 29 eventi organizzati: sono questi i numeri che hanno fatto distinguere la Piazza non soltanto per l'ampiezza dello spazio espositivo, ma soprattutto per la qualità dei contenuti proposti e l’ampia partecipazione registrata.

Elementi centrali di Piazza ISI sono stati sicuramente il networking, la condivisione di idee e la collaborazione tra professionisti e aziende, facendone un vero e proprio esempio di sinergia, un luogo di scambio e crescita comune. Tra gli appuntamenti più apprezzati vi sono stati quelli tecnici, le tavole rotonde, i seminari formativi e i momenti conviviali, che hanno creato l’opportunità per discutere di tematiche attuali e future sfide nel campo dell’ingegneria sismica, delle tecnologie strutturali e della sicurezza infrastrutturale.

Particolarmente ricco e articolato il programma, con eventi che hanno riscontrato grande successo tra i partecipanti. Le tavole rotonde tematiche come “Recupero o Ricostruzione?”, moderata dall’Ing. Braian Ietto (Ingegneria e Dintorni), e “Alte prestazioni e sicurezza: la sfida delle tecnologie innovative”, moderata dall’Arch. Andrea Griletto (Direttore di Assorestauro), hanno visto la partecipazione di relatori di alto profilo, inclusi esperti accademici e istituzionali e tecnici di aziende associate ad ISI, permettendo un confronto aperto e costruttivo su sfide e soluzioni nel settore.

Grande successo hanno riscosso i professional events, seminari accreditati organizzati in collaborazione con 2PS e Lavori Pubblici, che hanno saputo catturare attenzione e grande partecipazione grazie all’interesse suscitato da tematiche attuali quali "Il Codice dei Contratti: stato dell’arte e criticità" e "Testo Unico dell’Edilizia e Salva Casa".

Gli appuntamenti, moderati dall’Ing. Gianluca Oreto, sono stati l’occasione per approfondimenti e aggiornamenti tecnici, con un focus specifico su temi di grande attualità, dimostrando quanto le evoluzioni normative e i cambiamenti legislativi siano di particolare interesse e investano il lavoro quotidiano dei professionisti del settore.

Particolare risonanza ha avuto anche la collaborazione con partner strategici, tra cui INAIL e NAFEMS, che hanno offerto approfondimenti su temi cruciali quali il “Rischio NaTech da sisma e le tecnologie smart per la prevenzione” e i “Modelli di calcolo affidabili per l’ingegneria”. Questi eventi hanno accresciuto il livello del dibattito tecnico-scientifico, offrendo opportunità di aggiornamento e ponendo le basi per future collaborazioni.

E ancora, i numerosi corporate events, organizzati dalle aziende associate espositrici, hanno offerto una preziosa occasione per presentare le tecnologie più moderne e avanzate, favorendo il dialogo diretto tra imprese e professionisti e incoraggiando lo scambio di idee su nuovi prodotti e soluzioni innovative.

Accanto a una proposta di contenuti di qualità, è stata soprattutto la forza del networking a distinguere questa edizione. La condivisione di obiettivi comuni e la collaborazione tra aziende dello stesso settore, che in questo contesto si sono unite per sviluppare nuove opportunità di business, hanno infatti rappresentato il vero valore aggiunto di Piazza ISI, dove il networking business-to-business si è dimostrato il motore trainante per la creazione di progetti e sinergie future.

“Un immenso grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria edizione di Piazza ISI. Grazie alla fiducia delle aziende associate, ai relatori che hanno arricchito il dibattito con competenza ed esperienza, alle aziende associate ISI che hanno partecipato attivamente e a tutto lo staff organizzativo che ha lavorato con passione. La Piazza non è stata solo uno spazio espositivo, ma un luogo di socialità, confronto e aggregazione. Un successo frutto di un ottimo lavoro di squadra e della passione che anima tutti noi. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo saputo realizzare e certo che, con la stessa dedizione e spirito di collaborazione, riusciremo a perseguire altri traguardi aprendo la via a nuove opportunità di sviluppo per la nostra Associazione e per l'intero settore. Il meglio deve ancora venire!”, ha commentato il presidente di ISI, l'ing. Andrea Barocci, a chiusura della manifestazione.