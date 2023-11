NovembreTech: webinar e offerte dedicate al calcolo strutturale

Dal 15 al 30 Novembre 2023 STA Data propone una serie di quattro webinar studiati per la formazione professionale e per l'utilizzo dei software di calcolo 3Muri Project e AxisVM, nonché per l’approfondimento delle nuove tecnologie, soprattutto quelle specializzate nell’edilizia sostenibile.

NovembreTech: i webinar STA DATA

Il 15 Novembre si terrà il primo incontro “Soluzioni avanzate per il calcolo delle strutture in muratura con 3Muri Project: dall’analisi globale alle verifiche locali” tenuto dall’Ing. Paolo Palma.

Successivamente il 17 Novembre interverrà il Prof. Ing. Marco Di Ludovico con il webinar “Centri storici: tipologie e costi di intervento”.

A seguire, il 22 Novembre sarà possibile partecipare all’incontro “Esplora le potenzialità di AxisVM: Ottimizza le tue capacità di calcolo di strutture in c.a., acciaio e legno” il cui relatore sarà il nostro tecnico specializzato Danilo Ricci.

Infine, il 29 Novembre l’Ing. Paolo Palma e l’Ing. Alessandro Piazzai – figura di riferimento per Kerakoll, azienda leader del settore per l’edilizia sostenibile – terranno il webinar “3Muri Project e i sistemi in basso spessore Kerakoll: esempi di modellazione e cinematismi fuori dal piano delle murature”.

Per non perdere la programmazione è possibile visitare la pagina dedicata sul sito STA DATA

Sarà poi possibile prenotare un incontro one to one con i tecnici specializzati del nostro team per tutti coloro che vorranno approfondire le tematiche trattate.

Inoltre, NovembreTech riserverà offerte imperdibili destinate all'intero catalogo STA Data. Sarà un’ottima occasione per dotarsi dei Software ad un prezzo molto vantaggioso.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare STA DATA al n. verde 800 236 245 oppure all’indirizzo mail comm@stadata.com