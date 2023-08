Nuovo Codice Appalti: a luglio contratti pubblici dimezzati

La piena efficacia del d.Lgs. n. 36/2023 ha portato con sé un’inevitabile fase di assestamento che, di fatto, si è tradotta in una frenata dei contratti pubblici a luglio. La conferma arriva dall’ANAC che, mettendo a confronto il mese appena trascorso con quello di giugno, l’ultimo regolato dal Codice del 2016, evidenzia un notevole calo di affidamenti, praticamente dimezzati.

Nuovo Codice Appalti 2023: a luglio affidamenti dimezzati

L’analisi parte dai contenuti della Banca Dati Anac, nella quale sono raccolti e monitorati tutti gli appalti e i contratti pubblici del Paese, Pnrr compreso.

La tendenza negativa si conferma sia per gli importi che per il numero di affidamenti. In riferimento ai primi, a luglio sono state avviate solo il 25% circa delle forniture rispetto al mese di giugno, con un calo ancora più marcato per i lavori, pari a solo il 14% circa di quelli registrati nel mese di giugno; per i servizi, gli importi corrispondono a poco più del 20% rispetto al mese precedente.

Guardando ai numeri, anche se le percentuali di calo sono minori, esse restano comunque molto significative: i contratti pubblici sono più che dimezzati, anche tenendo conto anche delle richieste di CIG non ancora perfezionate.