Nuovo software di progettazione FV di Sun Ballast: prima sessione del corso già online

Affidabilità e consulenza gratuita per ogni fase di progetto

Punto di riferimento nel mercato delle strutture fotovoltaiche per tetti piani, Sun Ballast rappresenta oggi l’azienda protagonista nel campo delle zavorre in cemento per pannelli fotovoltaici, ma fin dai primi anni l’obiettivo principale è stato quello di fornire non solo un sistema di fissaggio semplice e veloce, ma anche un supporto totale in tutte le fasi di progettazione. Fin dal 2012 l’Ufficio tecnico Sun Ballast offre infatti a tutti i clienti un servizio di assistenza a 360°, fornendo un supporto costante e personalizzato dalla definizione della migliore soluzione tecnico-economica all’analisi dei carichi sul tetto e della tenuta al vento.

Anche il nuovo corso formativo dedicato al software di progettazione – avviato il 15 maggio 2025 e sviluppato in collaborazione con Insun – punta a semplificare al massimo le fasi di progetto, offrendo inoltre a tutti i partecipanti un attestato finale e uno sconto speciale sulla licenza della versione completa.

Progettazione, catalogo e preventivo in un’unica, semplice piattaforma

Tenuto in collaborazione da Sun Ballast e Insun, il corso di progettazione – che vede già la partecipazione di centinaia di tecnici del settore – è dedicato a tutti i professionisti che vogliono sfruttare al massimo le potenzialità del nuovo software: il programma unisce infatti in un’unica piattaforma sia le librerie prodotto – dalle zavorre per fotovoltaico a un’ampia gamma di pannelli – che le funzioni di progettazione, e consente di inoltrare direttamente la richiesta di preventivo all’Ufficio tecnico Sun Ballast, o di condividere rapidamente un’offerta completa al cliente finale. La versione completa include inoltre anche tutti i componenti dell’impianto elettrico, e consente di progettare l’impianto completo in modo semplice, veloce e professionale.

Il corso – tenuto in modalità webinar online – è completamente gratuito, e consente ai partecipanti non solo di accedere gratuitamente alla versione completa per tutto il periodo formativo, ma anche di ottenere dopo l’esame finale il 30% di sconto sul rinnovo della licenza.

Ecco le principali caratteristiche del corso:

100% GRATUITO | Il corso è completamente gratis, ed è rivolto a tutti i professionisti del settore che vogliono imparare o migliorare le loro abilità di progettazione.

PROGRAMMA COMPLETO | Il percorso formativo include l'analisi di tutte le funzioni del software, dalla consultazione delle librerie prodotto alla progettazione dell'impianto elettrico.

LEZIONI ONLINE | Per partecipare al corso basta un PC: le lezioni si tengono in modalità webinar, e si possono seguire comodamente da casa o dall'ufficio.

ATTESTATO FINALE | Una volta superato l'esame finale, i partecipanti avranno diritto a un attestato di partecipazione che certificherà le nuove competenze.

SCONTO 30% SULLA LICENZA | Durante il corso i partecipanti avranno accesso gratuito alla versione completa del software, e superato l’esame sarà possibile ottenere la licenza con uno sconto speciale del 30%.

Le tappe della formazione: dalle zavorre all’impianto elettrico

Il percorso formativo è organizzato in tre sessioni tematiche durante le quali verranno analizzate dettagliatamente tutte le funzioni del configuratore, fornendo una guida completa alla progettazione e tantissimi suggerimenti utili per semplificare al massimo il lavoro. Al termine del corso, i partecipanti avranno poi l’opportunità di mettere alla prova le loro competenze in un esame finale, al termine del quale verrà rilasciato un attestato finale di partecipazione e un bonus speciale sulla licenza completa.

Ecco il programma:

SESSIONE 1

Introduzione al corso;

Modalità sketch;

Creazione edifici;

Creazione prototipi e scelta pannello;

SESSIONE 2

Scelta del sistema di fissaggio;

Posizionamento zavorre e analisi compatibilità con pannelli;

Modalità di disegno impianto;

Introduzione alla progettazione elettrica.

SESSIONE 3

Approfondimento progettazione elettrica;

Introduzione agli accessori Sun Ballast;

Condivisione del progetto e esportazione documenti;

Presentazione modalità di esame.

SESSIONE 4

Esame finale e rilascio attestato

Formazione professionale, gratuita, online

Il corso ha già preso il via con grande successo e ha visto la partecipazione attiva di centinaia di professionisti del settore. E per chi non ha avuto la possibilità di iscriversi in tempo? Nessun problema: tutte le lezioni – a partire dalla prima, già disponibile online qui – saranno visibili gratuitamente nella sezione Webinar del sito ufficiale Sun Ballast, e l’iscrizione al secondo appuntamento è ancora aperta!

Dal sito è inoltre possibile provare e creare un account sul nuovo software di progettazione sviluppato in collaborazione con Insun: una piattaforma intuitiva, completa e professionale che rappresenta per il mondo della progettazione di impianti fotovoltaici una grandissima novità.

Per il secondo appuntamento del corso – 22/5, ore 16.00 – rimangono ancora pochi posti disponibili: iscriviti ora!