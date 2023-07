Offerta Consip: i contratti "pronti all'uso" per le PA

Ammonta a circa 18,9 miliardi di euro l’offerta Consip al 30 giugno 2023 di contratti per l’acquisto di beni e servizi da utilizzare attraverso l’adesione a Convenzioni, Accordi quadro e Contratti quadro, cifra che sale a 24,1 miliardi di euro includendo anche le estensioni possibili dei massimali contrattuali.

e-Procurement: i dati sull'offerta Consip

Come specifica Consip, il c.d. "scaffale" prevede 77 contratti per 360 lotti complessivi, ripartito sui seguenti cinque ambiti di spesa:

ICT – che include infrastrutture, licenze, dispositivi, servizi professionali e di supporto, servizi di sicurezza, servizi di telefonia e comunicazione – con un’offerta pari a 9,3 miliardi di euro (pari al 49% dello scaffale disponibile)

– che include infrastrutture, licenze, dispositivi, servizi professionali e di supporto, servizi di sicurezza, servizi di telefonia e comunicazione – con un’offerta pari a 9,3 miliardi di euro (pari al 49% dello scaffale disponibile) Building Management , comprendente beni e servizi per gli immobili e servizi al territorio – per cui sono disponibili contratti per 3,9 miliardi di euro (21% del totale);

, comprendente beni e servizi per gli immobili e servizi al territorio – per cui sono disponibili contratti per 3,9 miliardi di euro (21% del totale); Energia e Utility , che include carburanti, elettricità e gas, per cui sono disponibili contratti per 3,7 miliardi di euro (19%)

, che include carburanti, elettricità e gas, per cui sono disponibili contratti per 3,7 miliardi di euro (19%) Beni e Servizi , categoria che comprende diverse merceologie, quali quelle del settore veicoli, mobilità e trasporti e quello dell’alimentazione, ristorazione e buoni pasto – con un’offerta pari a 1,5 miliardi di euro (4%).

, categoria che comprende diverse merceologie, quali quelle del settore veicoli, mobilità e trasporti e quello dell’alimentazione, ristorazione e buoni pasto – con un’offerta pari a 1,5 miliardi di euro (4%). Sanità, in cui rientrano apparecchiature elettromedicali, dispositivi, farmaci e servizi sanitari – per cui sono disponibili contratti per 0,6 miliardi di euro (3%).

Le iniziative per i progetti PNRR/PNC

Fra le iniziative attive, ve ne sono 40, per un valore complessivo di 8 miliardi di euro, che possono essere utilizzate dalle PA anche per gli acquisti funzionali ai progetti PNRR/PNC, avendo recepito nella documentazione di gara o in fase post gara, i requisiti DNSH (Do No Significant Harm) in materia di impatto ambientale, e quelli previsti dall’art.47 del D.L. n. 77/2021 a tutela della parità di genere.

Nei prossimi 6 mesi è prevista l'attivazione di ulteriori iniziative, del valore totale di circa 7,4 miliardi di euro così ripartiti: 2,2 miliardi nell’ICT, 4,7 miliardi nel settore Energia, Utility e Building Management, 0,3 miliardi in ambito Beni e Servizi e 0,2 miliardi nella Sanità.

Fra i contratti di prossima attivazione, 2,4 miliardi saranno utilizzabili anche per gli acquisti del PNRR/PNC.

Tutte le offferte sono consultabili sulla mappa messa a disposizione da Consip insieme a un report sulle iniziative e i lotti attivi.