Pagamento bollo telematico sugli appalti: le novità per le Stazioni Appaltanti

Da domani il nuovo Codice dei Contratti Pubblici diventerà operativo e un’enorme “macchina” si sta mettendo in moto per assolvere a ogni aspetto di natura pratica. Ne è prova il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023, n. 240013 che, in attuazione dell’art. 18, del d.Lgs. n. 36/2023, e dell’art. 3 dell’allegato I.4 allo stesso decreto, individua le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

Nuovo Codice dei contratti e bollo telematico sugli appalti: come effettuare il versamento

In linea con gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal nuovo Codice, di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e di semplificazione degli adempimenti connessi al pagamento delle imposte, il Fisco ha individuato il modello F24 ELIDE come miglior mezzo per il versamento del bollo telematico dovuto dagli appaltatori al momento della stipula dei contratti.

In particolare, nel provvedimento AdE specifica che:

perr i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 , l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 ELIDE

, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 ELIDE il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Il valore dell’imposta è rideterminato in funzione delle fasce di importo del contratto, e va individuato nella tabella A dell’articolo 3 dell’allegato I.4 del Codice Appalti.

Infine, il Fisco segnala che con successiva risoluzione, verranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e le relative istruzioni. Non solo: si prevede anche il prossimo inserimento della piattaforma PagoPa tra le modalità utilizzabili per il pagamento.