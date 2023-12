Pagamento servizi ai Vigili del Fuoco: novità dal 2024

Dal 1° gennaio 2024 novità per effettuare i pagamenti dei servizi ai Vigili del Fuoco, come conferma la Circolare del 13 novembre 2023, n. 38554.

Servizi Vigili del Fuoco: novità per i pagamenti

Nel provvedimento si fa presente che l’attuale sistema di riscossione, basato sui conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie provinciali dello Stato (ordinari, di cui all’allegato 1 e dedicati, di cui all’Allegato 2) è in via di superamento e che i versamenti sui conti correnti postali con le attuali modalità saranno consentiti soltanto fino al 31 dicembre 2023.

Detti conti correnti postali “dedicati” saranno sostituiti da un unico conto corrente postale “dedicato”, intestato alla Tesoreria statale, denominato “conto incasso”, in via di apertura, che potrà essere utilizzato solo per le operazioni interne di mappatura, finalizzate unicamente ad introitare le somme attraverso il sistema PagoPA, per il successivo riversamento al pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Come effettuare i pagamenti

A partire dal 1° gennaio 2024, i conti correnti postali afferenti ai servizi di prevenzioni incendi, di vigilanza e di formazione degli addetti antincendio non saranno più operanti, e i versamenti dovranno invece essere effettuati attraverso le seguenti modalità: